Ceglie Messapica, dal 2 agosto al via la terza edizione della rassegna letteraria 'Per gusto e per diletto'

CEGLIE MESSAPICA (BR) - La Rassegna letteraria "Per gusto e per diletto", organizzata dall'Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica, con la direzione artistica di Gianmichele Pavone, torna con una terza imperdibile edizione: 6 libri da leggere e da gustare, per soddisfare il "palato" dei lettori più esigenti. Le iniziative avranno luogo dal 2 agosto al 20 settembre, nel borgo di Ceglie Messapica.





La rassegna si aprirà venerdì 2, alle 18:30, presso il Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" del MAAC con Alessandra Battaglia, attrice, poetessa, speaker, divulgatrice e docente di uso della voce, dizione, arte oratoria e lettura interpretativa. Cofondatrice de "Il Melograno", Centro di Formazione per le Arti e la comunicazione, è esperta in formazione e training della voce e ha fondato il metodo Le Meraviglie della Voce ®. Cura la formazione vocale e la comunicazione in pubblico insegnando in campo accademico e universitario e per professionisti e aziende in ambito politico, militare e medico.





Con lei dialogherà Carlo Dilonardo, attore, regista e assessore alla creatività della città di Martina Franca.

La rassegna proseguirà poi con i seguenti appuntamenti, ad accesso libero e gratuito:

- 12 agosto, ore 18:30, Nando Dalla Chiesa, "La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica" (Bompiani, 2023), presso il giardino del MAAC;

- 22 agosto, ore 18:30, Maddalena Fingerle, "Pudore" (Mondadori, 2024), presso il giardino del MAAC;

- 1 settembre, ore 18:30, Rita Lopez, "La vita sognata" (Les Flaneurs, 2024), presso il giardino del MAAC;

- 12 settembre, ore 18:30, Ornella Albanese, "La regina senza trono" (Mondadori, 2024), presso il Chiostro dei Domenicani – Med Cooking School;

- 20 settembre, ore 18:30, Gianluca Rotondi e Marco Madonia, "L’unicorno. Ascesa e caduta della start-up che voleva salvare il mondo dalla plastica" (Baldini+Castoldi, 2024).