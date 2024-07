Reading al tramonto: Valentina Perrone presenta 'Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla'

VERNOLE – L'associazione Epochè Aps, con il patrocinio del Comune di Vernole, invita tutti a un evento speciale, "Reading al tramonto", che si terrà questa sera alle 18:30 presso il suggestivo Lido Puntarenas di Torre Specchia. La scrittrice e giornalista Valentina Perrone sarà l'ospite d'onore, presentando il suo libro d'esordio, "Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla".

Programma della serata

L'evento sarà aperto dai saluti di:

Flavio Verri , rappresentante di Lido Puntarenas

Maria Grazia Fasiello, assessore alla Comunicazione del Comune di Vernole

, assessore alla Comunicazione del Comune di Vernole Francesca Pastore, presidente di Epochè Aps

Valentina Perrone dialogherà poi con Angela Rossetti, socia fondatrice di Epochè Aps, esplorando i temi e le storie del suo libro.

Il libro: "Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla"

"Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla" racconta dodici storie di donne che, attraverso la loro quotidianità, mostrano lo straordinario potere dell'animo femminile. Le storie sono ambientate nel Salento, luogo incantevole che non solo fa da sfondo ma arricchisce la narrazione con la sua cultura e tradizioni, come il famoso caffè con latte di mandorla. Il volume ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato incluso tra le letture consigliate dalla Rivista Icon del Gruppo Mondadori. Inoltre, è stato acquisito dalla Mumac Library, la seconda più grande biblioteca al mondo dedicata al caffè.

L'autrice: Valentina Perrone

Valentina Perrone è docente, giornalista e scrittrice, premiata per i suoi contributi alla letteratura, giornalismo e promozione culturale. Tra i suoi lavori successivi ci sono i romanzi "Memorie di Negroamaro", "Il mare in base al vento", "Nel mio domani", "Come la neve a Natale" e "Un istante qualunque". I suoi libri sono stati apprezzati anche all'estero, inclusi paesi come Germania, Regno Unito, Francia e Giappone. Perrone collabora anche con il Nuovo Quotidiano di Puglia.

L'associazione Epochè

Epochè Aps, con sede a Lizzanello, è stata fondata da otto donne dedicate al sociale con l'obiettivo di promuovere il benessere della comunità salentina. L'associazione combatte il pregiudizio e promuove la cultura e la lettura, organizza eventi letterari e fornisce supporto in vari ambiti sociali come la prevenzione della violenza di genere e il sostegno alle famiglie.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli sull'evento e per ulteriori informazioni:

Telefono : 349/6360749

: 349/6360749 Sito web: www.valentinaperrone.it

Venite a scoprire la magia delle storie di Valentina Perrone al tramonto, in una serata che promette emozioni e riflessioni, in una delle più belle cornici del Salento.