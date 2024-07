'Sapori d’Estate' a Torre Alemanna, tra musica e sapori solidali

Il 26 luglio la terrazza del Museo ospita una nuova iniziativa





CERIGNOLA (FG) - Ritornano a Torre Alemanna le serate di condivisione e socialità, alla scoperta del nostro territorio e dei suoi sapori, all’insegna della musica e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Con "Sapori d’Estate" musica e gusto, infatti, si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti sulla terrazza medievale dell'insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II.





L’evento si svolgerà venerdì 26 luglio 2024, a partire dalle ore 21.00, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa di Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che trasformerà la terrazza della Torre in una sala a cielo aperto in cui lasciarsi accompagnare da pietanze prelibate preparate con prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie provenienti dalla bottega "centonove/novantasei" e dj set a cura della cooperativa sociale Altereco, che nel territorio di Cerignola gestisce i beni confiscati alla mafia di Terra Aut e Michele Cianci.





Sarà quindi un viaggio alla scoperta della pasta a marchio "centonove/novantasei", delle melanzane e zucchine alla brace sott'olio della cooperativa sociale Altereco, dei taralli dolci al vino della cooperativa sociale Ortovolante e di Casa per la Vita Brecciolosa, il tutto accompagnato da un calice di vino "Rosso Libero - Michele Cianci", vittima innocente di mafia a cui è dedicato un bene confiscato. Per persone vegetariane e/o intolleranti, è necessario comunicare ogni esigenza entro tre giorni dall’evento. Visitare Torre Alemanna vuol dire anche fare un salto indietro nel tempo e conoscere più da vicino la storia del monumento che oggi ospita il Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo, frutto della stratificazione delle diverse funzioni che il sito ebbe nei secoli: da luogo di culto sotto i cavalieri dell'Ordine, poi insediamento fortificato, testimoniato dall'imponente torre quadrata che domina il paesaggio circostante; in seguito masseria di proprietà cardinalizia in età aragonese, inglobata negli anni '50 nell'attuale Borgo Libertà. Testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d'arte restituite a cittadini e turisti, che possono riscoprire partecipando anche ad iniziative come quella di "Sapori d’Estate".