Serie C: il calendario delle partite delle squadre pugliesi

Per quanto riguarda i derby pugliesi del girone di andata, nella seconda giornata l’1 settembre si disputerà Team Altamura-Foggia al “San Nicola”, nella terza l’ 8 settembre Foggia-Monopoli, nella quinta il 22 settembre Taranto- Team Altamura e nell’ ottava il 6 ottobre Foggia- Taranto e Team Altamura-Monopoli.





Nella dodicesima giornata il 30 ottobre Foggia- Audace Cerignola, nella quattordicesima il 10 novembre Taranto-Audace Cerignola, nella quindicesima il 17 novembre Monopoli-Audace Cerignola nella diciottesima l’ 8 dicembre Audace Cerignola-Team Altamura e nella diciannovesima il 15 dicembre Monopoli-Taranto. Sarà certamente un campionato molto interessante con le squadre pugliesi che cercheranno di regalare numerose soddisfazioni ai rispettivi tifosi.

Nella prima giornata di andata del Girone C di Serie C il 25 agosto, l’Audace Cerignola sfiderà la Juventus Next Gen al “Moccagatta” di Alessandria, il Foggia ospiterà il Trapani allo “Zaccheria” e il Monopoli giocherà contro la Turris al “Liguori”. Il Taranto debutterà al “De Cristofaro” con il Giugliano e la Team Altamura dovrà vedersela con il Crotone allo “Scida”.