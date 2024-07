Moda, la designer pugliese Rosaria Coscia lancia la sua prima collezione di abiti e accessori ispirati al continente africano: presentata la linea 'Exotic Summer 2024'

BARI - "Non si può resistere al richiamo dell’Africa". Lo affermava lo scrittore e giornalista britannico Joseph Rudyard Kipling e lo ha dimostrato la designer e artigiana Rosaria Coscia. L’emergente creativa, di origini pugliesi, proprio in seguito ad un viaggio nel continente africano, ha trovato ispirazione per dar vita alla sua prima inedita collezione. “Exotic Summer 2024” è il nome della linea di abbigliamento e accessori d’esordio disegnata e realizzata artigianalmente dalla Coscia per il suo brand Il Tocco di Minerva. Un viaggio di stile tra i colori e le tradizioni dei popoli che abitano l’affascinante continente.La talentuosa designer ha trovato nelle vibranti culture africane storie e valori che le hanno permesso di raccontare e celebrare concetti come bellezza e diversità. "Exotic Summer 2024" è stata presentata ufficialmente in pubblico lo scorso 21 giugno in occasione dell’evento A Travel To Art, svoltosi a Bitonto e organizzato da Asteria Space. La collezione propone un affascinante mix di tradizione e modernità, dove i tessuti e i motivi tradizionali africani si fondono con il gusto contemporaneo e l'eleganza tipici dello stile italiano. Ogni pezzo è stato creato con attenzione ai dettagli, utilizzando materiali di alta qualità che valorizzano le radici culturali dei luoghi a cui la linea di ispira."A seguito di un viaggio in sud Africa", spiega Rosaria, "ho disegnato, con l’aiuto di un grafico, un’immagine che ho fatto poi stampare su vari tessuti. La grafica riprende i tramonti del sud Africa che fanno da sfondo a grandi palme. Anche per la scelta dei colori mi sono ispirata ai luoghi che ho visitato". Cromaticamente predominano, nei capi della collezione, il rosso vibrante, il giallo sole e il blu profondo, simboli di vita e energia. Ogni abito è, inoltre, pensato per essere versatile e adatto a diverse occasioni, dai momenti di relax estivo alle serate eleganti.Nello specifico, afferma la designer: "Con i vari tessuti stampati ho potuto realizzare a mano abiti in seta, borse e pochette in pelle, teli mare in microfibra, borse mare, turbanti ed elastici per capelli 100%cotone. Per realizzare questo progetto ho impiegato quasi un anno, ma la soddisfazione per il risultato finale mi ha ripagata dei tanti sacrifici fisici e economici". Abiti diversi, personalizzati, su misura, realizzati sia per donne che per bambine, dal design originale e ricercato. Attraverso il suo stile Rosaria ha voluto rendere omaggio alla ricchezza culturale dell'Africa, reinterpretandola attraverso il suo background pugliese. L’ obiettivo era trasmettere un senso di gioia e avventura invitando chi indossa i capi della collezione a esplorare nuovi orizzonti di stile e identità.Rosaria Coscia è figlia d’arte, sua madre è una magliaia e le ha insegnato i segreti del mestiere sin da quando era bambina. Quindi per la giovane artigiana è iniziato tutto per gioco ed oggi è costantemente seguita da sua madre che la guida nel perfezionare ogni prodotto. Fonda Il Tocco di Minerva cinque anni fa, quando per il “capriccio” di indossare qualcosa di elegante e introvabile, ha iniziato a sentirsi libera di disegnare, ideare e creare a mano accessori moda che principalmente fossero in grado di soddisfare i suoi gusti. Da qui nasce il suo brand moda, ovvero un Laboratorio Artigianale, situato a Toritto, in provincia di Bari, tutto al femminile unico in Italia e nel mondo. Il Laboratorio è un luogo di sperimentazione artigianale, sartoriale e innovativo per l’abbinamento di tecniche antiche di lavorazione e per l’utilizzo di tecniche moderne.