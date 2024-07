Stalking, Daniela salvata dal femminicidio ascoltando una diretta sullo stalking di Antonio Cirillo

Oggi vi raccontiamo una storia: nella giornata di domenica 30 giugno 2024, una donna di 40 anni, di nome Daniela, ha chiamato, sui social, il coordinatore provinciale della Bat di Medea e produttore cinematografico Antonio Cirillo, dicendo che è stata salvata da un probabile femminicidio. Oggi vi raccontiamo una storia: nella giornata di domenica 30 giugno 2024, una donna di 40 anni, di nome Daniela, ha chiamato, sui social, il coordinatore provinciale della Bat di Medea e produttore cinematografico Antonio Cirillo, dicendo che è stata salvata da un probabile femminicidio.





Daniela, infatti, vedendo il video e il post su Facebook di Antonio Cirillo, dove lui stesso affermava di non recarsi mai personalmente all'ultimo appuntamento ma di fare una videochiamata, è riuscita a convincere il suo ex compagno per la videochiamata ma, alla chiusura della stessa, l'ex compagno si è messo le mani alla gola dicendole che se la troverà (questo il significato del gesto) la strangolerà.





Daniela ha ringraziato di cuore Antonio Cirillo per aver messo in guardia tante donne che subiscono stalking e che, se non avesse fatto la diretta su Facebook qualche giorno fa, forse oggi per lei sarebbe stata la fine.