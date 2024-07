Taranto, venerdì 12 luglio l'appuntamento 'Vibrazioni Mediterranee' per il Magna Grecia Festival

TARANTO - Dopo il debutto della scorsa settimana, secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival. Venerdì 12 luglio alle 20.15 nell’Oasi dei Battendieri (Strada provinciale 78 – Taranto), appuntamento con il programma musicale "Vibrazioni Mediterranee – da Pino Daniele ai grandi classici partenopei", con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Insieme con l’orchestra, una formazione "tuttestelle": David Blamires (chitarra e voce), Martino De Cesare (chitarra), Antonio Onorato (chitarra), Paki Palmeri (percussioni) e Marco Zurzolo (sax). Ingresso 5euro, più diritti di prevendita. - Dopo il debutto della scorsa settimana, secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival. Venerdì 12 luglio alle 20.15 nell’Oasi dei Battendieri (Strada provinciale 78 – Taranto), appuntamento con il programma musicale "Vibrazioni Mediterranee – da Pino Daniele ai grandi classici partenopei", con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Insieme con l’orchestra, una formazione "tuttestelle": David Blamires (chitarra e voce), Martino De Cesare (chitarra), Antonio Onorato (chitarra), Paki Palmeri (percussioni) e Marco Zurzolo (sax). Ingresso 5euro, più diritti di prevendita.





Anche in occasione della ventunesima edizione del Magna Grecia Festival, concerti ed eventi con inizio alle 20.15 (unica eccezione, "Tiempo ‘e veleno" con Enzo Gragnaniello, alle 20.00), per rivolgere con la musica e l’Orchestra della Magna Grecia una dedica ai nostri suggestivi tramonti. Sei appuntamenti in tutto, per offrire al pubblico e ai turisti momenti di grande bellezza e di alto profilo culturale, con protagonisti siti e villaggi fra i più noti e apprezzati della nostra provincia.





Con la direzione artistica di Piero Romano, il Magna Grecia Festival, è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e in collaborazione con il Comune di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci, la Marina Militare e l’Ammiraglio di Squadra, Vincenzo Montanaro. Con un particolare ringraziamento rivolto a titolari e direttori dei lidi che anche in questa occasione offrono ospitalità all’intero programma manifestando massima vicinanza a progetti culturali di grande interesse. Con il patrocinio della Regione Puglia, la rassegna è stata realizzata anche grazie al sostegno di istituti, aziende e attività come Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine e Five Motors.





"Vibrazioni mediterranee" nasce all’insegna del ritmo e dell’eleganza. I colori e i profumi del mediterraneo sono il leitmotiv di un set completamente acustico, che coniuga tribalità e raffinatezza.





Ruolo fondamentale, il ritmo. Viene fatto uso di una larga gamma di strumenti a percussione, con particolare predilezione per quelli più tradizionali e caratteristici (tamburelli, congas, wudu drum, jambay, tammorre e altro ancora). "Vibrazioni mediterranee" è un open project che Martino De Cesare ha già realizzato con artisti del calibro di Tony Esposito, Sergio Rubini, Stefano Di Battista e tanti altri. Il tour in questione, prosegue con il mitico sax di Marco Zurzolo, la chitarra di Antonio Onorato, tra i più apprezzati chitarristi jazz del panorama nazionale ed internazionale, la straordinaria vocalità di David Blamires, già vocal del Pat Metheny Group, le percussioni etniche di Paki Palmieri e l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Angelo Nigro.





Sarà un viaggio musicale e ricco di aneddoti sulle grandi melodie e ritmi del mediterraneo, oltre a brani inediti di Zurzolo e De Cesare, Onorato e Blamires, che delle melodie mediterranee ne hanno fatto un motivo costante.





David Blamires, vincitore di due Grammy Award, inglese dello Yorkshire, in Inghilterra, membro stabile del Pat Metheny Group, ha partecipato a quattro album vincitori di Grammy Award e tour in tutto il mondo. Diversi i dischi all'attivo come band leader e come sideman, David è un artista di spicco del gruppo musicale canadese Jeans ‘n Classics, con il quale si esibisce in concerti rock sinfonici in tutto il mondo.





Antonio Onorato, carriera artistica trentennale nel mondo della musica. L’utilizzo della breath guitar e il fraseggio jazz "napoletano" lo rendono unico nel panorama musicale mondiale. Musicista eclettico, spazia dal jazz-rock, alla world music, fino alla composizione per orchestra. Fra i pochi italiani ad aver tenuto un proprio concerto al Blue Note di New York, tempio storico del jazz internazionale, ha collaborato, fra gli altri, con Pino Daniele, Franco Cerri e Toninho Horta.





"Vibrazioni Mediterranee – da Pino Daniele ai grandi classici partenopei", venerdì 12 luglio alle 20.15 nell’Oasi dei Battendieri (Strada provinciale 78 – Taranto). Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro, con David Blamires (chitarra e voce), Martino De Cesare (chitarra), Antonio Onorato (chitarra), Paki Palmeri (percussioni) e Marco Zurzolo (sax). Ingresso 5euro, più diritti di prevendita. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.