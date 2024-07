Tommaso Paradiso firma con Sony Music Italia

Sony Music Italia annuncia la firma con il cantautore Tommaso Paradiso, che entra a far parte del roster di Columbia Records.

«Siamo estremamente felici e orgogliosi di poter accogliere Tommaso Paradiso nella nostra famiglia — commenta il Presidente e CEO Sony Music Entertainment Andrea Rosi — Sono sicuro che Tommaso con il supporto del team Columbia potrà sviluppare ed esprimere le sue enormi qualità e la sua creatività in totale libertà. Tommaso rappresenta un tassello fondamentale per la nostra strategia di sviluppo e valorizzazione della canzone d’autore di qualità, del passato e del futuro, e sono certo che sarà per lui un ulteriore grande stimolo essere nella stessa label di Lucio Dalla, Fabrizio De André, Lucio Battisti e molti altri».

«Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Sony — afferma Tommaso Paradiso — Entrambi, sia loro che io, abbiamo spinto fortemente affinché questo sodalizio avvenisse. Sono stato accolto con calore ed affetto prima come essere umano e dopo come un essere umano che scrive canzoni. Ho voluto incontrare il Presidente Rosi e gran parte della dirigenza a casa mia, a Roma. Li ho invitati a cena, ho cucinato per loro e li ho fatti entrare nel mio mondo, ed è diventata sin da subito una cena tra vecchi amici. In questo music business che va a centomila all’ora, oggi più che mai, non è affatto scontato volersi conoscere prima di mettere nero su bianco. Per esperienza ho capito che è il primo elemento necessario e fondamentale. Li ringrazio tutti, ora passiamo alle canzoni».