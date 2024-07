Torneo di Umago: Lorenzo Musetti perde in finale con l'argentino Francisco Cerundolo

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale del torneo ATP 250 del torneo sulla terra rossa di Umago in Croazia, Lorenzo Musetti ha perso in tre set 2-6 6-4 7-6 contro l’ argentino Francisco Cerundolo. Nel primo set il toscano con i pallonetti e il dritto è riuscito a prevalere nettamente su Cerundolo. Nel secondo set l’ argentino si è portato in vantaggio 3-0, Musetti con le demivolèè ha rimontato andando avanti sul 4-3, ma Cerundolo gli ha strappato il servizio e si è aggiudicato questa fase di gara. Nel terzo set c’è stato un grande equilibrio fino al 4-4, Musetti con determinazione ha raggiunto il 5-4, però l’ argentino nei momenti cruciali del match ha costretto l’ italiano al 6-6 e al tie-break dove con i top spin ha vinto il match e il torneo. Per Cerundolo terzo titolo ATP 250 nella sua carriera. Musetti ha dichiarato: “ Ho iniziato bene questa finale, ma Cerundolo è stato per me un avversario difficile da incontrare soprattutto nel secondo e terzo set, ho cercato di superarlo però l’ argentino ha avuto una notevole precisione nei colpi al tie-break e ha meritato il successo. Spero di migliorare e di ottenere risultati importanti nei prossimi tornei”.