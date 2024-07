Serie C: il Cerignola acquista l'attaccante Luca Gagliano dal Padova

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola ha acquistato l’ attaccante Luca Gagliano 24 anni a titolo definitivo dal Padova per il prossimo campionato di Serie C.Il calciatore ha firmato con gli ofantini fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione Gagliano ha disputato 19 gare e realizzato un gol nel Potenza nel girone C di Serie C. Nella sua carriera ha giocato nel settore giovanile del Cagliari, nell’ Olbia, nell’ Avellino, nel Foggia, nel Padova e nel Potenza. Gagliano ha detto: “ Sono pronto a giocare un campionato di vertice con il Cerignola. Voglio fare più punti possibili nei pugliesi”. Il presidente del Cerignola Nicola Grieco ha dichiarato: “ Gagliano è un ottimo acquisto l’ ho voluto personalmente insieme al direttore sportivo Elio Di Toro”. Il giocatore sarà un importante rinforzo per l’ attacco degli ofantini nella prossima stagione.