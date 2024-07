Ostuni, dal 26 al 28 luglio la settima edizione di 'Ostuni da gustare...una Marea di Arte, Cibo e Musica'

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: ritorna, nei giorni 26, 27 e 28 luglio 2024, la settima edizione di "Ostuni da gustare...una Marea di Arte, Cibo e Musica". L'evento è organizzato da Slow Food Piana degli Ulivi e Patrocinato dal Comune di Ostuni e Biodiverso. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: ritorna, nei giorni 26, 27 e 28 luglio 2024, la settima edizione di "Ostuni da gustare...una Marea di Arte, Cibo e Musica". L'evento è organizzato da Slow Food Piana degli Ulivi e Patrocinato dal Comune di Ostuni e Biodiverso.





Il Mercatino si snoderà lungo la strada che costeggia il Porticciolo turistico di Villanova di Ostuni, dove saranno allestite postazioni enogastronomiche e nelle tre date si avvicenderanno diversi e noti gruppi musicali oltre ad artisti di strada che allieteranno le serate.





L’intento della "Associazione Slow Food Piana degli Ulivi aps" è quello di valorizzare il territorio di Villanova di Ostuni ma anche di raccontare il territorio attraverso il legame con i produttori e trasformatori, attraverso le tradizioni locali.





Nell'ottica di un maggiore coinvolgimento di pubblico, l’edizione si aprirà il 26 luglio 2024, alle ore 19:00 con un incontro in collaborazione con la "Comunità Laudato Si Ostuni" e "Italia Nostra - Sezione Messapia" che avrà per tema "Il consumo di suolo: biodiversità e rischi per la nostra sicurezza" al quale interverranno esperti del settore.