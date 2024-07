Matthew Lee in tour: doppio appuntamento in Puglia a luglio

NOCI - L’estate di Matthew Lee entra nel vivo con una serie di concerti imperdibili in tutta la penisola e oltre. L’eclettico pianista pesarese, noto per la sua energia contagiosa e il talento straordinario, porterà la sua musica in Puglia con due appuntamenti nel mese di luglio.Giovedì 11 luglio, Matthew Lee e la sua band si esibiranno a Noci (BA) in Piazza Garibaldi alle ore 21:00. Il concerto sarà ad ingresso libero, offrendo a tutti gli appassionati l'opportunità di vivere un'esperienza musicale unica.Venerdì 12 luglio, invece, l’artista sarà a Lecce presso il Chiostro dei Teatini alle ore 20:45, in occasione della rassegna "Teatini in Musica 2024". Per questo evento i biglietti sono disponibili su Vivaticket.Il tour di Matthew Lee ha già contato oltre 30 date nei primi mesi del 2024, toccando club, festival e piazze. Molte altre date si aggiungeranno nel prossimo futuro, consolidando la presenza dell'artista sulla scena musicale italiana.Matthew Lee non è solo un pianista eccezionale, ma anche un vero entertainer. Ogni suo concerto si trasforma in un’esperienza elettrizzante e indimenticabile, capace di coinvolgere profondamente il pubblico. La sua scaletta include pezzi originali, grandi classici del rock'n'roll e rivisitazioni di successi italiani, regalando un viaggio musicale variegato e coinvolgente.Tra i brani eseguiti durante i concerti, i fan potranno ascoltare anche "Cannonball", il nuovo singolo inedito pubblicato lo scorso 28 giugno per l'etichetta CinicoDisincanto. Questo brano richiama le atmosfere spensierate degli anni Sessanta, il mare e la leggerezza, anticipando l’album su cui Matthew Lee sta lavorando e che verrà pubblicato nel 2025.Non perdete l’occasione di assistere ai concerti di Matthew Lee, un artista che con il suo carisma e la sua passione per la musica promette di regalare serate indimenticabili.