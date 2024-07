Unisalento: assegnato lo 'Schumpeter Prize' ai professori De Liso, Arima e Filatrella

- Assegnato, a seguito della ventesima riunione della "International Joseph A. Schumpeter Society", che si è tenuta a Gothenburg (Svezia) nei giorni 9-11 giugno 2024, lo "Schumpeter Prize 2024" all’articolo di Nicola De Liso - Serena Arima - Giovanni Filatrella, "Is the ‘sailing-ship effect’ misnamed? A statistical inquiry of the case sail vs steam in maritime transportation", pubblicato nel 2023 in Industrial and Corporate Change, Vol. 32, n. 5, October, pp. 975-999 [ https://doi.org/10.1093/icc/dtad012 ]. L'articolo fornisce una risposta sia teorica che empirica alla controversia relativa all'esistenza o meno del cosiddetto "effetto vela" (sailing-ship effect) nella concorrenza tra una tecnologia 'vecchia' ed una 'nuova' destinata a soppiantare la prima.