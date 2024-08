8 agosto '94, 30 anni fa l'ultimo saluto a Domenico Modugno

NICOLA ZUCCARO - Roma, lunedì 8 agosto 1994. Due giorni dopo la sua morte, avvenuta per infarto a Lampedusa nella serata di sabato 6 agosto 1994, si svolsero presso la Chiesa di San Sebastiano fuori le mura i funerali di Domenico Modugno. Dopo il tribolato arrivo all'aeroporto di Ciampino dall'isola siciliana, la salma di Mister Volare fu traslata presso la sua villa sull'Appia Antica per la camera ardente dove nella giornata di domenica 7 agosto gli fu reso il penultimo omaggio prima della cerimonia funebre. Alla stessa c'erano volti noti del mondo della musica leggera italiana e dello spettacolo, fra cui Massimo Ranieri e Ciccio Ingrassia. Il ricordo della funzione religiosa per l'estremo saluto a Domenico Modugno, è conservato in un audio recuperabile e ascoltabile su www.radioradicale, la cui ascendenza radiofonica era riconducibile al Partito Radicale del quale il noto cantautore fu onorevole nella X Legislatura dal 23 giugno 1987 al 10 aprile 1990.