Andrea Perroni al “Mon Rêve Summer Festival” con lo spettacolo comico ‘La Fine del Mondo’

TARANTO - Prosegue la caldissima estate del “Mon Rêve Summer Festival 2024” che propone un nuovo imperdibile appuntamento: lo spettacolo "La Fine del Mondo" con Andrea Perroni, celebre attore, comico e conduttore radiofonico.Lo spettacolo “La fine del mondo” con Andrea Perroni si terrà sabato 10 agosto (start ore 21.30) al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 20 €, possono essere acquistati online sul sito www.monreve.it o direttamente nella serata al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185), nonché, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul circuito VivaTicketScelto per prendere il posto di Fiorello nel palinsesto della mattina di Rai2, Andrea Perroni è un volto noto nel panorama dell'intrattenimento italiano, grazie alle sue brillanti performance sia sul palco che sulle frequenze radiofoniche. Conosciuto per il suo talento poliedrico e il suo approccio unico alla comicità, Andrea Perroni ha conquistato il pubblico come co-conduttore del programma Radio2 Social Club su Radio 2, affiancando Luca Barbarossa.Lo spettacolo “La Fine del Mondo" di scena al Mon Rêve Ecogreen Resort affronta temi attuali e universali, offrendo una miscela esplosiva di risate, riflessioni e sarcasmo. Il pubblico viene guidato in un viaggio attraverso le paure, le contraddizioni e le speranze della società contemporanea.Diversi studi sostengono che il cervello continui a funzionare per i successivi 15 minuti anche se il cuore si è fermato e ha smesso di battere. L’umanità sta vivendo questi ultimi 15 minuti e non se n’è ancora accorta. Siamo figli della paura, schiavi della tecnologia. Vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ce ne frega niente. Rimpiangiamo gli anni 90 ma stiamo meglio adesso. Con monologhi taglienti, situazioni comiche e momenti di profonda introspezione, Andrea Perroni coinvolgerà lo spettatore con uno sguardo lucido e spesso provocatorio sulla natura umana e sul nostro rapporto con il mondo che ci circonda.Il “Mon Rêve Summer Festival 2024” sta proponendo, anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, un cartellone con imperdibili eventi per vivere straordinarie serate in una delle location della litoranea salentina più amate da sempre da tutti i tarantini: il Mon Rêve Ecogreen Resort!È una rassegna con eventi che spaziano dai concerti di autentici “mostri sacri” della musica italiana a proposte innovative per i più giovani. Location suggestiva è la “Music Arena” del Mon Rêve Ecogreen Resort che, circondata da piscine, guarda sul mare, una fresca oasi nella natura con tutte le comodità per trascorrere una serata, con verde attrezzato e bar a pochi metri, e un’ampia pista in cui ballare nei DJset.