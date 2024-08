Grande successo per il Td Italy Taranto Danza 2024

TARANTO - Da 35 anni si svolge puntualmente, nella nostra città, il TD ITALY TARANTO DANZA. L’edizione 2024, nella splendida location dello Yachting Club, è partita regolarmente il 26 agosto e si concluderà il 31. Come sempre la direzione artistica è affidata al prof. Paolo Laruccia. Importanti i numeri di questa 35^ edizione: più di 400 partecipanti e oltre 2000 tra appassionati e accompagnatori, che stanno condividendo questo evento tra tendostruttura, palchi e pedane adatte per ospitare un programma multitasking come lezioni di contemporary jazz,hip hip , presentazione di libri autobiografici , conferenza su Sport e Alimentazione -Danza terapia- Inclusione per diversamente abili oltre ai Laboratori Coreografici per gli spettacoli al tramonto e al Concorso Internazionale.Come sempre accade, la scelta del cast artistico internazionale determina la riuscita dell’evento grazie ad una notevole interazione sui social e alla presenza di danzatori anche professionisti provenienti da tutta Europa: si stanno alternando sui palchi, in qualità di maestri e di giudici al Concorso YANIS MARSHALL (Parigi), CAMILLO LAURICELLA (Germania) , JBB ( Paesi Bassi), KERRY MILNE (Irlanda) , DIANA MATOS (Sta Uni), CARLOS DIAZ (Spagna), SHAY LATUKOLAN , SIMONE NOLASCO, DANIELE SIBILLI, LORENZO DEL MORO, Chrisan Pace , MICHAEL DAMESKI (Stati Uniti), KINO MCHUGH ( Cina) , JAMES VU ANH PHAM ( Stati Uniti), ALISHA KOBILIAK ( Germania). DARIO BOATNER (Stati Uniti).Il programma di TD ITALY TARANTO DANZA prevede, durante la settimana, anche appuntamenti collaterali come le Audizioni per il progetto DJB Dance Junior COMPANY ed il progetto europeo di contemporary jazz e hip hop. Tutti i pomeriggi sono previsti anche incontri con gli Artisti coreografi ospiti che parleranno delle loro esperienze. Il “The DAY Festival” è dedicato anche alle compagnie emergenti e ai giovani coreografi. In programma anche il Concorso Internazionale e il “PREMIO VALENTINO PER LA DANZA”Al TD ITALY si affrontano i rapporti intergenerazionali, tra le diverse tecniche e si sperimentano di nuove, ci si apre alla diversità e si valorizza un processo di formazione e aggiornamento teso a creare nuove occasioni di confronto .La programmazione parte a gennaio di ogni anno e vengono realizzate partnership artistiche e Selezioni in tutta Italia e anche in diverse citta europee (da Aprile a Maggio a Roma, Padova, Venezia, Crotone, Napoli, Barcellona, Atene, Malta ,Zurigo), con assegnazione di Borse di Studio complete di alloggio. I destinatari dell'evento sono danzatori professionisti provenienti da tutta Europa e anche da molte nazioni e sono di età compresa tra i 17 anni e i 40 anni oltre agli accompagnatori, appassionati coinvolti nelle varie attività .L’evento Taranto Danza nasce dalla convinzione che l’arte può essere fruita e declinata in diverse forme e modalità. La passione per la danza può essere uno dei motivi che spinge a spostarsi dalla propria città e intraprendere viaggi più o meno lunghi praticando quello che oggi viene chiamato turismo artistico culturale. Taranto Danza coinvolge una fascia sempre più ampia di partecipanti che determina soggiorni sempre più lunghi e una conseguente maggiore spesa turistica. La soddisfazione dei viaggiatori porta poi ad una maggiore voglia di ritornare e a consigliare la località ad amici e parenti, generando quindi un passaparola positivo.All’interno del TD ITALY, in questi giorni, saranno realizzati eventi collegati alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita dedicando anche un appuntamento serale alla scoperta dei benefici che questa attività porta in termini di benessere psico fisico e sociale. TD ITALY aderisce inoltre alla campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne attraverso una collaborazione mediante protocollo d'intesa con l’Associazione Alzaia.Durante lo svolgimento del. TD ITALY sono impegnati giornalisti e tecnici operatori che si occupano dei comunicati stampa, interviste in dirette streeming e su instagram oltre a produrre materiale fotografico pubblicato sul sito dell'evento.Td Italy è cresciuta in maniera molto evidente grazie alle centinaia di migliaia di interazioni ottenute grazie a post produzioni video internazionali sui social media dei Maestri Ospiti Nazionali ed Internazionali che hanno milioni di visualizzazioni sui loro profili social. Ecco il link web : www.tarantodanza.itLa macchina organizzatrice parte a gennaio di ogni anno e si programmano le partnership e le Selezioni del Concorso Internazionale Premio Valentino per la Danza in tutta Italia e in diverse città europee. Preziose le collaborazioni con Agenzia Viaggi Pantarei e altre del territorio, Pro Loco di San Vito, Studio 1 Centro Formazione Danzatori di Taranto per la programmazione di attività sportive acquatiche ed escursioni nel territorio pugliese, comprese anche le escursioni in mare con Jonian Dolphin Conservation.TD Italy TARANTO DANZA oggi rappresenta uno dei Camp di Danza più longevi e importanti in Europa, un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore. Dal 1989 TD ITALY ha dato la possibilità a molti ragazzi -attraverso il contatto diretto con i Coreografi presenti - di essere inseriti in qualità di ballerini con Star Internazionali e in Programmi televisivi di successo. Abbiamo ospitato la selezione di “Amici” di Maria De Filippi per diversi anni, utile per tanti ragazzi poi inseriti nel programma. Altri ragazzi sono stati inseriti nel cast di Madonna per il Tour mondiale. Antonio Spinelli è stato preso nel tour mondiale della cantante spagnola Rosalia, Claudia Laruccia nella tourneè con Kat Grahm e ballerina con Will Smith a Madrid nel 2024.In occasione della candidatura della Regione Puglia a Regione Europea dello Sport, lo stesso Ente regionale ha conferito nell’ambito della cerimonia all’ASDAC TARANTO DANZA il riconoscimento di Eccellenza Pugliese 2023 – Grande Evento Sportivo per l’evento TD ITALY TARANTO DANZA 2023 con premiazione che ha avuto luogo il giorno 8 luglio 2024 .