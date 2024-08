'ADOLESCĒRE', esce il nuovo cortometraggio di Giuseppe Gimmi

FASANO (BR) - Novità in campo cinematografico: arriva "ADOLESCĒRE", il nuovo lavoro del giovane regista fasanese, Giuseppe Gimmi. - Novità in campo cinematografico: arriva "ADOLESCĒRE", il nuovo lavoro del giovane regista fasanese, Giuseppe Gimmi.





Questa la trama del cortometraggio. Quando il cinema sperimentale incontra la realtà accade questo. Poco tempo, il passato che incontra il presente per molte volte la malattia che incontra l’adolescenza e la stessa demolisce con un bordata di suoni un uomo sofferente.





"Un nuovo lavoro, ma mi sono promesso adesso di incontrare l’altra parte di me stesso. Avere tempo materiale per sostenere un nuovo lavoro. ADOLESCĒRE per me è la conferma di un cinema che parte da allucinazioni e che trova soluzioni nel tempo, esatto il tempo di analizzare e cercare di porre nuove domande" ha dichiarato il regista Giuseppe Gimmi.





Nel cast del film troviamo: Francesco Semeraro, Luca Minieri, Alessandro Cesa, Ottavia Farchi, Alessandra Bassolino, Andrea Mastronardi, Sara Mancini, Antonella Delmedico, Edoardo L’ Altrella, Davide Santoro, Carmela Palmisano e Mario Galiulo.





Per quel che riguarda il regista Giuseppe Gimmi, nato a Fasano nel 1997, ha frequentato un corso di sceneggiatura con Nicola Ragone presso lo "SpazioTempo" di Bari, che gli ha permesso attraverso la scrittura di esternare e descrivere i suoi concetti. Successivamente ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio "Per le vie del Paradiso" (2021) che riceve importanti riconoscimenti e dà il via a un’attività cinematografica d’autore. A luglio ha lavorato in qualità di "aiuto regia", "assistente DOP" e "figurante" sul set di alcuni film e partecipato negli ultimi mesi ad un nuovo percorso di sceneggiatura e regia con Antonio Palumbo presso "Teatro Laboratorio Tiberio Fiorilli". Ha conseguito delle masterclass tra cui: "Bif&st" regia e sceneggiatura con Roberto Faenza e Silvia Napolitano; "Corso intensivo di sceneggiatura" con Salvatore DeMola; "Registi fuori gli schemi" con Antonio Capuano; "Cinecampus Atelier" con Daria D’Antonio; "Dialoghi" con Paolo Sorrentino; "Scrivere con la luce" con Vittorio Storaro; "Django e gli altri" con Franco Nero; "Il cinema ritrovato" con Martin Scorsese. A novembre 2023 è uscito, infine, il suo ultimo cortometraggio dal titolo "Al di là dell'ombra".