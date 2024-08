Arrestato 39enne a Trani per prostituzione minorile

TRANI - Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Trani con l'accusa di prostituzione minorile. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari e condotte dai carabinieri, hanno portato alla luce che l'uomo avrebbe pagato un 17enne in cambio di rapporti sessuali.La vicenda è emersa grazie alla denuncia presentata dalla presunta vittima nel marzo scorso, che ha portato al sequestro del computer e del cellulare dell'indagato.Secondo quanto riportato nell'ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Rosa Caramia, l'uomo e il minore si sarebbero conosciuti tramite social media all'inizio del 2024. La loro comunicazione, iniziata su Instagram e proseguita su WhatsApp, avrebbe portato a una relazione culminata in incontri intimi, durante i quali il 39enne avrebbe pagato il minore. Tuttavia, i due non si sarebbero scambiati foto o video.Nel corso delle indagini, è emerso che il 39enne potrebbe essere stato a sua volta vittima di estorsione da parte di un gruppo di minori, che gli avrebbero chiesto denaro in cambio di rapporti sessuali. Al momento, l'uomo si trova agli arresti domiciliari.