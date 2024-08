Aggressione shock a Gallipoli: 22enne barese picchiato brutalmente all'esterno di una discoteca

GALLIPOLI - Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per un giovane barese di 22 anni, aggredito violentemente la notte di San Lorenzo all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. La vittima, studente all'università Bocconi di Milano, ha riportato tre fratture scomposte alla mandibola e la perdita di un dente, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico al Policlinico di Bari, dove gli sono state applicate placche di titanio per ricostruire la mandibola.L'aggressione, avvenuta in presenza di un ragazzo e due ragazze, è ancora avvolta nel mistero, con motivazioni non ancora chiarite. Il giovane ha raccontato come il suo aggressore si sia avvicinato alla sua auto e lo abbia colpito alle spalle, per poi sferrargli un violento pugno in faccia e continuare a infierire su di lui quando era già a terra.A causa delle gravi ferite riportate, il 22enne ha dovuto rinunciare al suo semestre in Erasmus nei Paesi Bassi, compromettendo così un'importante esperienza di studio internazionale.L'episodio ha scioccato la comunità e le Forze dell'Ordine stanno cercando di risalire all'identità dell'aggressore. Decisive potrebbero essere le immagini riprese casualmente da tre turiste svizzere, che hanno filmato parte dell'aggressione e pubblicato il video su TikTok. Il filmato è ora nelle mani degli investigatori, che stanno cercando di identificare il colpevole e fare luce su quanto accaduto.