Castellana Grotte 19 agosto 2024, 'Hell in the Cave': il video

CASTELLANA GROTTE (BA) - Nella città di Castellana Grotte, e proprio all'interno delle meravigliose grotte, si tiene lo spettacolo "Hell in the Cave".





Viene rappresentata dunque la struttura dell'Inferno della Divina Commedia scritta da Dante Alighieri. I nove cerchi sono rappresentati contemporaneamente e i dannati aventi voce si incontrano in vari luoghi. Lo spettacolo è itinerante e si svolge nella Grave, prima e più vasta caverna del sistema sotterraneo ed unico ambiente naturalmente collegato con l’esterno.





In "Hell in the Cave" vi è l´amore, il tradimento, l’invidia, la sete di denaro, la lussuria, l’eroismo trasgressivo, si scoprono i legami che uniscono i padri ai figli, gli allievi ai maestri, i "ministri" (o protonotari, come si diceva all’epoca) alle istituzioni.





I canti scelti sono tra i più famosi, con la presenza di personaggi come Lucifero, Minosse, Pier delle Vigne, Ciacco, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Brunetto Latini, Ulisse e Beatrice.





Lo spettacolo, in sé per sé, è davvero coinvolgente. Il pubblico stesso viene coinvolto all'interno della scena.





La ripresa video dello spettacolo eseguito lunedì 19 agosto 2024 è a cura di DANIELE MARTINI.