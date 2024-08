'Street Book Festival', così Taranto celebra il potere dei libri e della cultura

TARANTO - L’Amministrazione Comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, continua a dimostrare il suo impegno verso il welfare culturale, riconoscendo l’importanza della lettura per il benessere e la crescita della popolazione e promuovendo ogni iniziativa che possa favorire l’implementazione della stessa lettura come strumento di sviluppo civile, sociale ed economico della città. - L’Amministrazione Comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, continua a dimostrare il suo impegno verso il welfare culturale, riconoscendo l’importanza della lettura per il benessere e la crescita della popolazione e promuovendo ogni iniziativa che possa favorire l’implementazione della stessa lettura come strumento di sviluppo civile, sociale ed economico della città.





In linea con questi obiettivi ed in qualità di co-organizzatore, il Comune sarà quindi al fianco dell’Associazione Nazionale "Book Project" per la seconda edizione della manifestazione "Street Book Festival Rassegna Nazionale del Libro e della Lettura", che si terrà dal 22 agosto all’8 settembre nella centralissima Piazza della Vittoria. Si tratta di un evento che vuole celebrare il piacere della lettura nelle strade, nelle piazze, tra la gente, coinvolgendo lettori di tutte le età ed estrazioni sociali. Un aspetto fondamentale di questa edizione sarà l’attenzione all’inclusività. Infatti, i promotori dell’iniziativa promuoveranno una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’autismo con l’organizzazione di appuntamenti dedicati ai bambini autistici e ai loro genitori. Denominate “Speciale Inclusione”, queste giornate prevederanno laboratori creativi, approfondimenti, musica, mascotte e gadget, offrendo a tutti i partecipanti un ambiente accogliente e stimolante.





All’interno dell’area in cui si svolgerà il festival sarà allestito un ampio spazio espositivo e sarà realizzata la cosiddetta "Isola Culturale" che ospiterà seminari, convegni e workshop, coinvolgendo editori, scrittori, distributori, lettori e le stesse istituzioni.





"Sarà un’occasione unica per condividere conoscenze, esperienze e per incentivare la cultura del libro. -ha dichiarato il sindaco Melucci- Per la nostra Amministrazione è un orgoglio sostenere il 'Street Book Festival', un evento che non solo promuove la lettura, ma rafforza anche il senso di comunità e inclusività. La lettura è un potente strumento di crescita personale e collettiva, uno strumento che, unito alle tante iniziative che stiamo mettendo in campo nell’ambito del più vasto programma 'Ecosistema Taranto', contribuisce a far diventare la città un punto di riferimento culturale".





In sintonia con quanto sostenuto dal primo cittadino, l’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso, ha aggiunto: "Il nostro impegno è quello di rendere la cultura accessibile a tutti. Con iniziative come il 'Street Book Festival', vogliamo creare spazi dove ogni individuo possa sentirsi accolto e valorizzato. La campagna di sensibilizzazione sull’autismo è un esempio concreto di come la cultura possa essere inclusiva e abbracciare tutte le diversità".