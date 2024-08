Al via la III edizione di ''E' festa in Coreggia''

BARI - Promosso dall’Associazione Culturale APS Coreggia In, con la collaborazione della Consulta di Coreggia, con il patrocinio del Comune di Alberobello, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Manifestazioni e quello alla Frazione di Coreggia, mercoledì 28 agosto prende il via l’evento “È Festa In Coreggia”.

Si tratta della ‘festa cittadina’ fortemente voluta dagli abitanti di Coreggia, frazione di Alberobello, che intende salutare l’estate con una giornata di intrattenimento dedicata ad adulti e piccini.

“Con questa amministrazione stiamo cercando di portare avanti l’impegno preso sin dalla campagna elettorale”. Spiega Saverio Sgobba, Assessore con delega alla Frazione di Coreggia. “Ci stiamo infatti impegnando in politiche storico-culturali e di valorizzazione del territorio con progetti come ‘Coreggia2025’ e quello sulla ‘via dell’Acqua’, in politiche urbanistiche tra cui quella dedicata ai ‘comparti’ e molto altro ancora. Inoltre, e non da ultimo, in collaborazione con l’Associazione Coreggia In anche quest’anno viene proposta una serata che prevede giochi d’altri tempi e intrattenimento per tutte le età”.

Il calendario delle iniziative è ricco e comincia nel pomeriggio nei pressi del Campetto in via Ruggieri a Coreggia per dare poi seguito a tutte le attività fino a fine serata. Sono previsti:





- ‘Giochi di una volta’ per i bambini

- ‘Gonfiabili’ per bambini

- Torneo di ‘staccia’ per gli adulti

- Street food per tutti





‘È Festa In Coreggia’ si concluderà in serata con un ricco repertorio che spazia dall’intrattenimento musicale a cura del Gruppo Musicale “Popular Folk”, con la comicità di Silvana Topin, e prosegue con l’animazione a firma di Antonio&Fabrizio di “DjTone4yourEvents”.

La partecipazione è libera e gratuita.