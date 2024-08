Allarme ondate di calore: livello 2 e livello 3 previsti a Bari sino a Ferragosto

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, facente capo al Dipartimento della Protezione Civile, ha inviato ai referenti del Centro di riferimento locale della nostra città i bollettini relativi al sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.Secondo le previsioni, il 12 e 13 agosto si prevede un LIVELLO 2 di allerta, che implica un’attivazione dei servizi sociali e sanitari a causa di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione. Questo livello di allerta è particolarmente rilevante per i sottogruppi di popolazione più vulnerabili, come gli anziani, i bambini, e le persone con patologie croniche.Per il giorno 14 agosto, il bollettino conferma una previsione di LIVELLO 3, il massimo livello di allerta, che indica condizioni di "ONDATE DI CALORE" ad elevato rischio, con temperature elevate che persisteranno per tre giorni consecutivi. In questo scenario, è prevista l'allerta massima per i servizi sociali e sanitari, con particolare attenzione alle misure di protezione per le categorie più a rischio.I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle indicazioni delle autorità e a seguire le raccomandazioni per ridurre l’esposizione al caldo, mantenere un’adeguata idratazione e cercare di soggiornare in ambienti freschi o climatizzati, specialmente nelle ore più calde della giornata.