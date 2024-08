BARIONDA, spettacoli di teatro a ferragosto e vigilia a Bari

BARI - Sarà un Ferragosto nel segno della musica e di un pizzico di follia quello della Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli, che il 14 e 15 agosto presenterà gli ultimi due spettacoli di BARIONDA - Emozioni d’Estate, la rassegna che si inserisce nel cartellone di eventi Le Due Bari promosso dal Comune di Bari.Il 14 agosto alle ore 21 la Spiaggetta Provolina di San Cataldo ospiterà la macchina teatrale esplosiva e perfetta dal genio di Boris Vian, il più disincantato, comico, violento e malinconico atto d’accusa all’idiozia della guerra: Tutti al macello! con la regia di Totò Onnis. Nel cast: Luca Amoruso, Francesca Attolini, Giuseppe Bellacosa, Ab Cisse, Francesca Del Giudice, Serena Discanno, Valeria Moschetti, Antonella Radicci, GIuseppe Raimondi, Carlo Ranieri, Marco Straziota.Come tutti gli appuntamenti di BariOnda, anche Tutti al macello! sarà preceduto da un momento di scambio e approfondimento con il pubblico. Il 13 agosto, alle ore 20, l’Associazione Residenti San Cataldo ospiterà, nella sua sede in via Tripoli 21, il laboratorio “Conversazioni artistiche”, in cui il cast discute con il pubblico temi, messaggi e visioni dell’opera di Boris Vian, scrittore, paroliere, drammaturgo, poeta, trombettista e traduttore francese (1920-1959).Il 15 agosto in Largo Adua, nel quartiere Madonnella, ci sarà il gran finale di BariOnda con lo spettacolo “Non escludo il ritorno” Vita, rinascite e miracoli di Franco Califano, un bastardo venuto dal sud. Una storia che in parole e musica ripercorre la vita avventurosa di uno dei cantautori più amati e controversi della musica italiana, nato su un aereo in volo dalla Libia all’Italia. Di origini salernitane, ma che è diventato romano fin dai primi anni di vita. Un uomo che, come dice lui, ha bevuto la vita tutta d’un sorso. Con la regia di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe, lo spettacolo si avvale della partecipazione di Carla Bavaro, Alberto Iovene e lo stesso Fabio Giacobbe. Appuntamento alle ore 21.00.“BARIONDA – Emozioni d’Estate” mira a unire le persone attraverso l’arte, celebrando la diversità e creando un legame duraturo tra gli artisti e gli abitanti della città. Al centro del progetto ci sono sette spettacoli che esplorano temi come l’identità, la memoria collettiva, la bellezza della diversità, i giovani d’oggi, e sei laboratori che hanno l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini, svelando i trucchi del mondo teatrale e approfondendo con loro i testi messi in scena.La Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli è riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura come soggetto FNSV e dalla Regione Puglia (Assessorato Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio) fra le poche imprese ai sensi dell’Avviso Pubblico per Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e dal Comune di Bari Assessorato alle Politiche Culturali. Il numero degli artisti e tecnici partecipanti al progetto è di ben 29 unità di cui 12 under 35, che lavoreranno per più giornate fra prove e spettacoli.INFO 348.770.87.01Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti