Birra e Sound: domani sera grande chiusura con Antonio Castrignanò

LEVERANO - Domani sera grande chiusura del Birra e Sound Circus, festival internazionale della birra di Leverano alla sua 18esima edizione.Stasera, sesto appuntamento, musica e divertimentocon Après La Classe con la loro energia travolgente, il dj Maurizio Macrì guru della consolle per ballare senza sosta. Ma non finisce qui! Skarlat coinvolgeranno con il loro Ska travolgente e Raffaella Roccasecca porterà il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi del rock italiano e internazionale.Per domani sera atteso lo spettacolo musicale di chiusura con un grande compagno di viaggio di Birra e Sound: Antonio Castrignanò & Taranta Sounds con i ritmi ipnotici della Taranta. Io e i Gomma Gommas, con il loro mix di divertimento, tecnica e pazzia, sulle note delle canzoni storiche italiane rivisitate in chiave punk/rock'n'roll.Oltre 200 tipologie di birre in degustazione, spazio alle artigianali con 30 vie dedicate. Dalle produzioni locali con Birra Salento ai gioielli di tanti micro birrifici d'Italia. Gastronomia dall'Italia e dal mondo, e croccantezze targate De Marco sull'area clienti.Birra e Sound è un evento pensato e realizzato da MEBIMPORT , che da più di trent'anni si occupa di importazione e distribuzione dei più famosi marchi birrai europei e del beverage di livello in tutto il sud Italia, la manifestazione è un pezzo di cuore e di famiglia che si amalgama agli altri creando un fiume di bellezza."Arrivare, edizione dopo edizione, a 100mila e poi 200 mila presenze è qualcosa di straordinario, che racchiude un'emozione infinita da tradurre in una sola parola: GRAZIE! – le parole degli organizzatori -. A chi ci segue tutto l'anno e ci raggiunge in estate, a chi si affaccia per la prima volta al nostro mondo e ci resta, ai collaboratori che sono davvero tantissimi, alle nostre famiglie che abbracciano la follia di un progetto gigantesco, agli artisti che si alternano sui palchi e nell'intera area mercatale, agli artigiani che lavorano al nostro fianco, alle braccia e alle menti, ai clienti che sono in tutto il sud Italia, ai partners birrai di tutto il mondo, e più in generale…a chi crede in noi e in questa avventura.Un evento partito anni or sono con un bastimento carico di interrogativi, dubbi, in punta di piedi quasi. Sforzi ripagati da un sostegno infinito, che ci ha consentito di aggiungere ogni anno, crescere, evolvere, mai togliere. E che ci ha permesso, soprattutto di migliorare".Birra e Sound è uno dei più grandi e longevi eventi di Puglia, una kermesse in cui gastronomia, passione birraia, musica, spettacolo,arte e convivio si mescolano insieme per 7 giorni di festa senza sosta.Sarà possibile saltare la fila per accedere alle aree beer e food, prenotando direttamente il ticket accedendo al sito web https://birraesoundfestival.com/Tutte le sere animazione con lo staff di Ciccio Riccio e due concerti gratuiti sul palco centrale e sul palco in pineta.