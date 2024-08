Mercatino del Gusto di Maglie, mercoledì 7 agosto l'ultima giornata della venticinquesima edizione e la consegna dei premi

(Foto Martina Bruno)

Mercoledì 7 agosto, ultima giornata dell'edizione 2024 del Mercatino del Gusto di Maglie: la venticinquesima. Occhi puntati, per l'ultima tappa di una settimana tutta incentrata sulla cultura del cibo e del progetto, sulla consegna dei premi del Mercatino, attribuiti ogni anno a personaggi dalla visione sociale contemporanea, innovativa, sostenibile nel settore dell'alimentazione e dell'accoglienza, dell'agricoltura e dell'enologia, dell'arte e della cultura, della comunicazione e dei nuovi linguaggi, dell'economia circolare, dell'imprenditoria e del design strategico, del turismo consapevole e della qualità del buon vivere. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti – pregevoli luminarie firmate Mariano Light– domani sera alle 21 nell'atrio del Liceo Capece di Maglie, presentata dall'attore Antonio Stornaiolo e dalla giornalista Anna Maria Ferretti (evento riservato su invito).





Ma già dalle 19 si potrà dare spazio al gusto con le proposte della Via della Gastronomia e della Piazza del Vino, della Via dei Presidi e delle Comunità del Cibo, delle Vie dell’Olio, dei Dolci e degli Spiriti, dell’Angolo del Caffè e della Piazzetta del Gelato, del Cibo di Strada, della Birra artigianale, del Fornello-Hostaria di Puglia (Noci), della Pasta Experience, del Museo dei Selfie e dello spazio artigianale di "Maglie… Arte in corte" (presso lo Iat di via Foggiari). Di scena inoltre le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche messe a disposizione da Confartigianato Lecce con il progetto "Le Vie dell’Artigianato – Percorsi accoglienti", e ancora "100 anni di... passione": iniziativa che dà la possibilità a fedeli e turisti di approfondire storia e caratteristiche della famosa Processione del Venerdì Santo di Maglie (fino a domenica 11 agosto, dalle 19 alle 23, in via Roma 78), nata giusto un secolo fa.





Ancora, spazio al gusto raccontato, alle 19.30 in piazza Duomo, con la sezione "Masserie didattiche" e il laboratorio "Difendiamo la natura... dalle piante al cibo": un modo per imparare a riconoscere la capacità colorante degli estratti naturali in sostituzione dei coloranti artificiali con Masseria Cinque santi di Vernole; alle 21, in corte dei Droso, in programma per "Tradizioni innovative" una degustazione di fichi, more e fichi d’India. Per "Santese Fashion", protagonista invece dalle 19.30 alle 21 Michele De Carlo con "Arrivederci al 2025: Puglia Colada".





Il Mercatino, com’è noto, non è però solo cibo, ma anche e soprattutto cultura del cibo. E del progetto: presso il Museo civico di Paleontologia e paletnologia "Decio de Lorentiis" si può infatti visitare (fino al 31 ottobre) "La tavola cambia rotta", mostra a cura degli architetti Cintya Concari e Roberto Marcatti sulla tavola del futuro vista da otto studi italiani di design. E poi la letteratura, protagonista con "Il Gusto della Poesia" (corte di Palazzo Guido, ore 20.30, ingresso libero), angolo a cura di Cesare Minutello e Anna Rita Merico – e Fondazione Capece: di scena "Pietre Di-versi", con Giusy Agrosì, Lele Mastroleo, Mario Morroi, Pietro Notarnicola, Daniele Panarese per Antonio Verri, Cosimo Renna.





Infine l’angolo musicale. Alle 21.30 in piazza Tamborino, per "Salento Jazz", protagonista il "Sofia Cocciolo 5 tet" con Sofia Cocciolo (voce), Giuliano Perin (vibrafono), Antonio Macchia (tromba), Antonio Cerfeda (batteria), Michele Colaci (contrabbasso), mentre alle 22, in via D.R.Garzia (presso il frantoio ipogeo), di scena per "Gusto folk" "Tango, pizzica & world music" con Dj Lamù e la ballerina Elisa Mucchi.