Bari, prosegue l'allerta caldo per il 11 agosto, livello 2 confermato

BARI - L'allerta caldo a Bari continua, con previsioni che segnalano condizioni meteorologiche critiche per la salute della popolazione. Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute del Dipartimento della Protezione Civile ha inviato i bollettini di allarme ai referenti del Centro di riferimento locale di Bari.Per la giornata di domenica 11 agosto, è stata confermata una previsione di allerta di Livello 2. Questo livello di allarme implica l'attivazione dei servizi sociali e sanitari in risposta alle temperature elevate e alle condizioni climatiche che potrebbero avere effetti negativi sulla salute pubblica, con particolare attenzione ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili.Si raccomanda alla popolazione di adottare le misure preventive consigliate, come evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenere un'adeguata idratazione e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con condizioni di salute preesistenti.