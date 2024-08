Calici di Stelle a Sava, in alto i calici con la Dop Manduria

SAVA - Sabato 10 agosto 2024, a partire dalle 20:30, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà ospite a Sava (TA) per il rinomato evento estivo Calici di Stelle, promosso dal Comune. Sotto il cielo stellato della storica Città del vino, gli enoapassionati avranno l'opportunità di vivere una serata unica e indimenticabile in occasione della notte di San Lorenzo.Via Maggiore del Prete, cuore pulsante della manifestazione, si trasformerà in una cornice d’eccezione per il brindisi più atteso dell’estate. I partecipanti potranno esplorare e degustare ben 20 etichette di Primitivo di Manduria Dop, guidati dai sommelier esperti del Consorzio che li accompagneranno in un affascinante viaggio sensoriale per scoprire le sfumature e le caratteristiche distintive della celebre denominazione pugliese.Subito dopo, dall’11 al 13 agosto, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà a Lizzano (TA) per il Wine Tour Fest. L’evento trasformerà le strade del centro storico in un vivace palcoscenico di artigianato locale e musica, arricchito da degustazioni di piatti tipici e vini pregiati. Anche qui, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire e assaporare 20 etichette di Primitivo di Manduria Dop, vivendo un’esperienza enologica imperdibile.