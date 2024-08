'Bari Urban Lab', doppio appuntamento con il Workshop 'RaPresent' sull’Hip Hop contemporaneo e la musica del rapper Keevuitton

BARI - Sabato 10 agosto prosegue Bari Urban Lab, la rassegna organizzata e promossa da Node in collaborazione con RKO, Spine, UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, Ass. Cult. Kailìa, Ass. Mille Passi Insieme, Artes [Punto di Svolta] ed Elisabetta Sbiroli e che per il secondo anno rientra nell’ambito del progetto Le Due Bari 2024 promosso dal Comune di Bari.Due saranno gli appuntamenti: alle 19.00 presso il BP LAB (Via Ottavio Serena, 35) si terrà il Workshop “RaPresent” - a cura di RKO mentre alle 21.00 sulla spiaggia di Torre Quetta il pubblico potrà ascoltare live il rapper Keevuitton con “Playero Party”.Il Workshop sarà una finestra sul mondo hip-hop, con un approfondimento sulla scena musicale emergente. Giuan e Skid (Hip Hopera Foundation) condurranno un talk interattivo dedicato agli artisti emergenti locali e alla loro musica, per analizzare l’Hip Hop contemporaneo a 360 gradi.Rappercut è il titolo del format radiofonico ideato e condotto da Giuan e Skid in collaborazione con Meekron. Due ore di musica tra novità discografiche e brani che hanno segnato il percorso evolutivo del genere, passando attraverso le storie, gli aneddoti, le biografie di chi ha contribuito a far diventare il genere Hip Hop la Cultura più influente degli ultimi quarant'anni.La seconda parte della serata sarà animata dai ritmi di Keevuitton, rapper poliedrico e versatile, dotato di una penna raffinata in grado di spaziare da scenari europei e metropolitani a contesti naturalistici e sensoriali.Dopo aver iniziato con il rap nel 2013, Keevuitton inizia a pubblicare in maniera costante e a partecipare a numerosi contest e festival in giro per l’Italia, toccando città come Roma, Milano e Verona.Tra il 2020 e il 2022 Keevuitton inizia a delineare sempre più la sua personalità artistica, alternando singoli a freestyle su Instagram.Il 14 Aprile 2023 pubblica “ Carousel “ , un EP in cui ogni brano si sussegue e porta con sè ricordi intensi, come se fossero delle istantanee fotografiche in grado di catturare un momento.Nell’Agosto 2023 Keevuitton ritorna in una veste inedita con il brano “ Ziveli “ , un racconto vivido e divertente ispirato ad una liaison con una ragazza straniera , susseguito da “ Fammi Fare “ e “ Toast “.Keevuitton è fortemente ispirato dai viaggi, parla fluentemente inglese, spagnolo e tedesco e ama intrecciarle nelle canzoni.Il suo ultimo singolo, “Where you at”, è il manifesto di un’artista apolide, in costante movimento ma legato alla sua terra, la Puglia, che negli ultimi anni è diventata la meta prediletta da migliaia di turisti: un inno estivo che richiama le sonorità 2000, impregnate da un sapore mediterraneo.Bari Urban Lab proseguirà lunedì 12 agosto con un altro doppio appuntamento che si sposterà a Ceglie del Campo con il Workshop “Riscoprendo… Sergio Endrigo” - a cura di Ass. Cult. Kailìa e il live di Dario Skèpisi con “Caro Endrigo”.