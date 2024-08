Mercatino del Gusto, migliaia di visitatori ogni sera: i premiati dell'edizione 2024

MAGLIE - La consegna dei premi “Mercatino del Gusto 2024" ha concluso nei giorni scorsi la venticinquesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, particolarmente impegnativa nella sua versione “estesa” – dall’1 al 7 agosto – ma altrettanto soddisfacente dal punto di vista dei numeri e delle ricadute virtuose sul territorio: nella serata finale della rassegna, presentata dall’attore Antonio Stornaiolo e dalla giornalista Annamaria Ferretti, gli organizzatori hanno annunciato infatti come le rilevazioni effettuate dallo sponsor ufficiale Vodafone abbiano registrato presenze per diverse centinaia di migliaia di persone.Moltissimi gli stranieri, altrettanti i visitatori dalle regioni del Nord Italia. Un dato non ancora ufficiale, ma comunque lusinghiero per una rassegna tutta imperniata sulla cultura del gusto di Puglia e che ha costituito certamente ispirazione per tutte le manifestazioni analoghe – sagre a parte - susseguitesi in questo quarto di secolo sul territorio regionale. Cultura del gusto, cultura del progetto: una filosofia ribadita anche quest’anno con la scelta della parola-chiave “I Fondamentali”, intesa come esortazione a ritornare alle cose essenziali, sia per necessità che per intrinseca giustezza del concetto. Non a caso i premiati di quest’anno sono stati la poliedrica architetta/produttrice di olio salentina Silvana Inguscio, Domenico Ioanna e la sua azienda “Molino a Vento” di Biccari (Foggia), tutta imperniata sulla salvaguardia di razze di animali a rischio estinzione e sull’uso di fonti rinnovabili di energia, Aldo Reho con la sua azienda di allevamento ittico biologico in mare aperto "Inmare" a Torre Suda, pochi chilometri da Gallipoli.Premi perfettamente in linea con la filosofia venticinquennale del Mercatino del Gusto di Maglie, sempre pronto a valorizzare donne e uomini “dalla visione sociale contemporanea, inclusiva, sostenibile in ogni ambito di competenza del Mercatino”, sottolineano ad una voce sola gli organizzatori Michele Bruno, Giacomo Mojoli, Salvatore Santese, “nei campi dell’alimentazione e dell’accoglienza, dell’agricoltura e dell’enologia, dell’arte e della cultura, della comunicazione e dei nuovi linguaggi, dell’economia circolare, del turismo consapevole e della qualità del buon vivere, dell’imprenditoria e del design strategico”.Il design, appunto. Conclusasi la settimana del Mercatino del Gusto di Maglie, rimane invece aperta e visitabile fino al 31 ottobre prossimo la mostra che ne ha caratterizzato l’inaugurazione: presso il Museo civico di Paleontologia e paletnologia “Decio de Lorentiis" di Maglie è allestita infatti “La tavola cambia rotta”, esposizione a cura degli architetti Cintya Concari e Roberto Marcatti sulla tavola del futuro vista da otto studi italiani di design: Andrea Branciforti, Lorenzo Damiani, Vincenzo D’Alba, Massimo Farinatti, Gumdesign, Shiina + Nardi Design, Carlo Olivari e Mauro Olivieri. Saranno trasferite tra l’esterno e l’interno del Museo anche le quattro installazioni realizzate da progettisti pugliesi e aziende locali per questa edizione del Mercatino: Daniela Chionna con “Bomba o non Bomba. La tavola del Despota. Una vecchia storia contemporanea” per Ceko Metalli; Silvana Inguscio con “Pietra del Gusto” per Bianco Cave; Michele Sallustio con “Luminaria Demetra” per Mariano Light; Antonio Surdo con “Food Book” per Kubico.