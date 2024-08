Incendio a bordo del traghetto Corsica Express: evacuati 274 passeggeri a Piombino

PIOMBINO - Un principio di incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nella sala motori del traghetto Corsica Express Three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries, poco dopo la partenza dal porto di Piombino. La nave, diretta all'isola d'Elba con 274 passeggeri a bordo, è stata costretta a rientrare rapidamente in porto dopo circa 15 minuti di navigazione a causa del fumo rilevato nella sala macchine, dove è scoppiato l'incendio. Non si registrano feriti tra i passeggeri, secondo quanto dichiarato dalla direzione marittima di Livorno, e l'incendio è stato prontamente domato.Nonostante l'incendio fosse sotto controllo, la priorità è stata mettere in sicurezza i passeggeri. Una volta rientrata in porto, è emersa un'avaria al portellone poppiero del traghetto, che non è stato possibile aprire per consentire lo sbarco normale dei passeggeri. Di conseguenza, è scattata la procedura di emergenza, con l'evacuazione attraverso gli scivoli d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre autoscale, tre squadre operative, due carri aria, e il supporto dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto, oltre all'elicottero Drago del reparto volo di Cecina.Una volta completata l'evacuazione, i tecnici della Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco procederanno a riaprire il portellone del garage per consentire lo sbarco delle auto rimaste a bordo e verificare eventuali danni strutturali.L'incendio è stato rapidamente domato e la situazione è ora sotto controllo. Tra i passeggeri, si segnala un attacco di panico e alcune escoriazioni riportate da chi ha utilizzato gli scivoli d'emergenza. Solo una donna è stata trasferita al pronto soccorso di Piombino per un'ustione da sfregamento, mentre nessun altro passeggero è stato ricoverato.Le autorità marittime hanno avviato gli accertamenti del caso per verificare la causa dell’incendio e valutare eventuali ripercussioni sulla sicurezza del traghetto.