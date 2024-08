- Il deputato leccese on. Saverio Congedo esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Pasquale Corleto: "Ci lascia una personalità di altissima levatura, una delle figure più brillanti del mondo forense, un professionista conosciuto e stimato ben oltre i confini regionali per serietà, competenza e pragmaticità, un maestro e un esempio per intere generazioni di avvocati. Un abbraccio giunga alla signora Dina e ai figli Giuseppe e Andrea".