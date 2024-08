Ostuni, l’amministrazione comunale risponde a Fenailp: 'Critiche immotivate, trasparenza e dialogo garantito sulla ZTL'

OSTUNI (BR) - "Abbiamo appreso con dispiacere dai media il disagio espresso dal vicepresidente della Fenailp. È doveroso, tuttavia, riportare i fatti con chiarezza e onestà. Relativamente alla regolamentazione della ZTL, sono stati svolti numerosi incontri ai quali hanno partecipato il Sindaco Angelo Pomes, l'assessore alla viabilità Laura Greco, i consiglieri comunali Errico Turi e Maristella Andriola, la Fenailp, le associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio) e l'associazione dei residenti. In queste occasioni, ci siamo sempre dimostrati disponibili e aperti all'ascolto, considerando attentamente le proposte di Fenailp e sottoponendole alla maggioranza" si legge in una nota stampa a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dell'assessore Laura Greco e del consigliere comunale Errico Turi. - "Abbiamo appreso con dispiacere dai media il disagio espresso dal vicepresidente della Fenailp. È doveroso, tuttavia, riportare i fatti con chiarezza e onestà. Relativamente alla regolamentazione della ZTL, sono stati svolti numerosi incontri ai quali hanno partecipato il Sindaco Angelo Pomes, l'assessore alla viabilità Laura Greco, i consiglieri comunali Errico Turi e Maristella Andriola, la Fenailp, le associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio) e l'associazione dei residenti. In queste occasioni, ci siamo sempre dimostrati disponibili e aperti all'ascolto, considerando attentamente le proposte di Fenailp e sottoponendole alla maggioranza" si legge in una nota stampa a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dell'assessore Laura Greco e del consigliere comunale Errico Turi.





"In accordo con la maggioranza, è stato deciso di mantenere la regolamentazione ZTL attualmente in vigore fino all'autunno. Come ripetuto in diverse occasioni, sia in consiglio comunale che negli incontri citati, abbiamo incaricato dei progettisti per perfezionare il nuovo piano di mobilità, il quale prevede anche modifiche al regolamento e disciplinare ZTL. La bozza del nuovo piano, che prevede la riapertura della ZTL da ottobre ad aprile, è già pronta. La sua versione conclusiva terrà certamente conto delle proposte dei cittadini, della Fenailp e delle altre associazioni, e sarà condivisa con il pubblico solo una volta dichiarata definitiva e approvata dalla maggioranza. Inoltre, i progettisti stanno lavorando anche sul nuovo piano di mobilità e trasporti e sul Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. Per quanto riguarda le comunicazioni via PEC o email, possiamo garantire di non aver ricevuto alcuna nuova richiesta. L'ultima comunicazione della Fenailp risale all'11 aprile; pertanto, non comprendiamo il motivo di questo comunicato ad agosto. Qualora avessimo ricevuto nuove comunicazioni, avremmo risposto come di consueto. La trasparenza del nostro operato è nota a tutti e non necessitiamo di lezioni in merito. Ci siamo sempre confrontati con tutte le parti politiche, con l'opposizione, i cittadini, le aziende e le associazioni. Ricordiamo, inoltre, che chiunque necessiti di un confronto con noi può incontrare settimanalmente giunta e consiglieri negli orari prestabiliti presso Palazzo di Città" si legge ancora nella nota stampa a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dell'assessore Laura Greco e del consigliere comunale Errico Turi.