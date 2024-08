Coppa Italia: Bari a Cremona per il test verità

credits_Ssc Bari

Prova della verità per il Bari allo Zini di Cremona dove quest'oggi affronterà la Cremonese nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025. In attesa dei quattro innesti richiesti da Mister Moreno Longo (con particolare riferimento al centrocampo), il Bari, al cospetto di un avversario più strutturato e capace di battere il blasonato Torino per 2-1 in una delle sue amichevoli di precampionato, sarà chiamato a confermare le buone trame di gioco intraviste nei precedenti test di preparazione per l'imminente torneo cadetto.Vincere contro la Cremonese consentirà al Bari la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia (dove troverà la vincente di Cagliari-Carrarese) e di guardare con ottimismo al debutto della Serie B 2024-25 fissato per sabato 17 agosto alle 20.30 contro la Juve Stabia al San Nicola. L'incontro Cremonese-Bari sarà trasmesso dalle ore 18 su Italia 1. In caso di parità dopo i 90 minuti di gioco, il confronto potrebbe proseguire con i tempi supplementari e con gli eventuali tiri di rigore.