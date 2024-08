Crifiu in concerto ad Alberobello

LECCE - Continua il nuovo Tour 2024 dei Crifiu che porterà la band salentina in giro per l’Italia con il nuovo spettacolo live. Sabato 17 agosto saranno in concerto ad Alberobello (BA) (ore 21.30 - ingresso gratuito) in occasione del Trulli n' Beer Festival con un nuovo live e uno spettacolo inedito e coinvolgente.

La band salentina composta da Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Antonio Ancora (voce), Marco Afrune (basso) ed Enrico Quirino (batteria), mescola pop, urban, elettronica, world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei.

I Crifiu portano in Tour il loro nuovo spettacolo con il nuovo singolo “Nausicaa”, un allestimento live inedito e una scaletta che percorre la discografia della band con brani come “Rock & Raï” (feat. Nandu Popu dei Sud Sound System), “Al di là delle nuvole” (feat. Boomdabash), “Un’estate così”, “Mondo Dentro” (feat. Sud Sound System) e i più recenti singoli “Otranto”, “Dj Dj” e “Chi non ha” entrati subito tra le canzoni più amate e richieste del loro repertorio. In scaletta anche il nuovo singolo radiofonico “Nausicaa”, il brano 2024 che accompagnerà l’estate della band e non solo grazie ad un sound nuovo ed intrigante capace di cantare i valori dell’ospitalità, della fratellanza e dell’inclusione.