Alberobello, grande successo per Trulli n’ Beer al debutto: fino al 25 agosto un programma da non perdere

ALBEROBELLO – Il Trulli n’ Beer ha ufficialmente dato il via all'estate ad Alberobello con il suo grande debutto, trasformando la cittadina dei trulli in un epicentro di musica, cultura e divertimento. Organizzata dall'Associazione Pinnacoli, questa manifestazione si distingue per l'ampio calendario artistico e musicale che intratterrà il pubblico fino al 25 agosto.

La serata inaugurale di venerdì 16 agosto ha confermato le aspettative, accendendo i riflettori su un palco innovativo dotato delle più moderne tecnologie LED e di un impianto audio all'avanguardia. Il pubblico è stato travolto dall'energia dei THE HERS e dalla gioia contagiosa della BANDA EUFONICA, segnando l'inizio di dieci serate imperdibili.

Un Festival per tutti: musica, birra e tanto altro

Il Trulli n’ Beer, realizzato grazie al contributo della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari, con il patrocinio del Comune di Alberobello, non è solo un festival dedicato agli amanti della birra. Con oltre 30 birre artigianali provenienti da tutto il mondo, tra cui quelle del noto Birrificio Bevessere, e stand gastronomici che offrono specialità locali, incluso cibo per celiaci, l'evento celebra la tradizione culinaria e l'artigianato birraio in un'atmosfera festosa e inclusiva.

L'area del festival, estesa su circa 7.000 metri quadrati lungo Viale Einaudi, ospita anche attrazioni per i più piccoli e un variegato programma musicale che spazia tra i generi, garantendo intrattenimento per tutti.

Il programma musicale: un viaggio tra i generi

Dopo il successo della prima serata, il 17 agosto la scena è tutta per i CRIFIU, una band che fonde pop, rock, urban ed elettronica in una miscela musicale unica. A seguire, la serata proseguirà con la Grande Sfida in consolle tra Piero Romanazzi e Dario Losapio, promettendo di far ballare Alberobello fino a tarda notte.

Domenica 18 agosto, la CERALACCA BAND farà rivivere le hit degli anni '80 fino ai giorni nostri, seguita dall'intrattenimento musicale del Disco Paradise, con Dj Biundo e Patrik the Voice che continueranno a far vibrare la notte.

Il 19 agosto sarà la volta del comico DINO PARADISO, pronto a strappare risate con la sua comicità tagliente, seguito da SANTINO CARDAMONE, che con le sue tarantelle calabresi incanterà il pubblico.

Il 20 agosto, il festival accoglierà i leggendari TERRARÒSS, che porteranno la musica popolare pugliese sul palco di Viale Einaudi, in una serata che promette scintille e coinvolgimento totale.

La festa continua il 21 agosto con i TRIBEMOLLE e il loro show unico e divertente, mentre il 22 agosto i VASCONNESSI, cover band di Vasco Rossi, faranno cantare e ballare tutti i fan del Blasco con i loro cavalli di battaglia.

Il 23 agosto sarà dedicato ai più piccoli con il Tn’B Family Party, seguito dalle STELLE DI HOKUTO che faranno rivivere le sigle dei cartoni animati più amati.

Il 24 agosto, i GO MAN mescoleranno sonorità moderne e vintage in uno show fresco ed estivo, prima della Grande Festa che vedrà protagonisti i DJ Biundo e Romanazzi accompagnati da Paolo M e Stefania Sorrentini.

Il gran finale del 25 agosto sarà affidato all'ORCHESTRA MANCINA, che chiuderà il Trulli n’ Beer con una performance travolgente e piena di energia.

Informazioni utili

L’ingresso a tutte le serate è libero. Per ulteriori dettagli su eventi, orari e attività, visitate il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguite Trulli n’ Beer su Facebook e Instagram. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile tra musica, cultura e tradizioni!