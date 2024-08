Emergenza idrica in Puglia, Tutolo: “Ho chiesto una seduta urgente del Consiglio regionale”

Il consigliere Antonio Tutolo (Gruppo Misto) ha formalizzato la richiesta di convocazione di una seduta monotematica urgente del Consiglio regionale sul tema “Emergenza idrica in Puglia”.

“La crisi idrica e climatica sta causando gravi danni all’agricoltura in Puglia, con campi a secco e coltivazioni distrutte. La siccità ha ridotto drasticamente il livello degli invasi per l’acqua da irrigazione, con una carenza di diversi milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A questo si è aggiunto il ritardo dell’avvio della stagione irrigua, con danni alle produzioni orticole, di pomodoro, agrumi, legumi e cereali, che si ripercuotono anche sugli allevamenti,” afferma Tutolo.

Nella richiesta indirizzata alla presidente Loredana Capone, è stata messa in evidenza la grave condizione della Provincia di Foggia, dove l’equilibrio ambientale è compromesso e i danni economici sono incalcolabili. “Non possiamo far finta di niente e che i problemi non esistano – dichiara ancora il consigliere -. È urgente individuare risorse economiche e attivare fonti alternative. Inoltre, come denuncio da tempo, è necessario un intervento infrastrutturale in Capitanata, con la costruzione di nuovi invasi e la manutenzione degli impianti di Occhito, attivi e sotto stress da quasi 50 anni”.

“Credo che, data la criticità del momento, ci siano i presupposti per celebrare un Consiglio su questo argomento. La Puglia è a secco e il Consiglio regionale ha il dovere di discutere e di intervenire con la massima urgenza in questa emergenza drammatica, cercando soluzioni concrete per la migliore gestione delle risorse idriche. Pertanto, confido nell’accoglimento della mia richiesta e spero che la seduta possa essere fissata a breve, entro agosto 2024,” conclude Tutolo.