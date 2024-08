Taranto, lunedì 26 agosto il 'Premio Classica Due Mari' al baritono tarantino Lucio Gallo

TARANTO - La terza edizione del Premio Classica Due Mari vedrà protagonista Lucio Gallo, Baritono di Taranto famoso in tutto il mondo. - La terza edizione del Premio Classica Due Mari vedrà protagonista Lucio Gallo, Baritono di Taranto famoso in tutto il mondo.





L’evento si svolgerà lunedì 26 agosto, alle ore 20.30, al Salina Hotel. Una serata all'insegna della grande musica, della passione e del talento.





Sarà l’occasione per assistere a un concerto lirico dedicato al compositore Giacomo Puccini per i cento anni della sua scomparsa e per celebrare il canto lirico patrimonio dell'Unesco.





Arie, duetti e cori tratti dalle più belle pagine scritte dal compositore, con le splendide voci del Soprano Lorena Zaccaria, del Tenore Tommaso Nicolosi, del Baritono Francesco Dell'Orco, del Coro Polifonico "Arturo Toscanini", il tutto accompagnato dal pianoforte del Maestro Francesco Colonna.





La serata si coronerà con la consegna del Premio alla carriera al Baritono Lucio Gallo.





Il suo prestigioso cammino artistico lo vede ospite di importanti teatri e sale da concerto del mondo, fra i quali Metropolitan Opera di New York, San Francisco Opera, Lyric Opera di Chicago, Covent Garden di Londra, Staatsoper e Musikverein a Vienna, Deutsche Oper e Staatsoper a Berlino, Festival di Salisburgo, Opernhaus di Zurigo, Bayerische Staatsoper di Monaco, La Monnaie di Bruxelles,New National Theatre di Tokyo, Teatro Bolshoi di Mosca, Teatro alla Scala, Teatro Regio di Torino, Teatro dell’Opera e Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra come Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Colin Davis, John Eliot Gardiner, Gianandrea Gavazzeni, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Daniel Harding, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Antonio Pappano e Wolfgang Sawallisch.





Il Premio Classica Due Mari continua a crescere, organizzato dall'Associazione Musicale "Arturo Toscanini”, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura: si ricordano la prima edizione nel 2022, dedicata al celebre Direttore d'orchestra Donato Renzetti e la seconda edizione dedicata al grande Tenore Fabio Armiliato nel 2023.





Biglietto d'ingresso 10 euro più prevendita, acquistabili presso Pausa Caffè Taranto in viale Trentino 5b-7, o dal sito www.etes.it. Per informazioni: 3883489303





Partner e sponsor della serata: Associazione Artava, Panificio Oberdan, il Bunker delle torture, studio dentistico Dental Wellness, Pizzeria Tarentum e Logic Computer.