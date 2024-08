Federalberghi Bari Bat e la società Grotte di Castellana insieme per potenziare la promozione del sito carsico

A disposizione degli ospiti degli alberghi anche ingressi scontati a eventi ed experience tra stalattiti e stalagmiti





CASTELLANA GROTTE (BA) - Federalberghi Bari Bat e Grotte di Castellana srl stringono un’alleanza per potenziare il marketing, la promozione e la comunicazione del complesso carsico tra i più belli e spettacolari d’Italia, luogo di esperienze ed emozioni irrinunciabili.





Gli accordi tra l’associazione degli albergatori delle province di Bari e Bat e la società che gestisce una delle più riconosciute e frequentate attrazioni turistiche di Puglia - nota per il suo valore storico culturale e per le sue bellezze naturali - prevedono un uso sinergico dei propri strumenti digitali di comunicazione (pagine web, social media, chat, blog e community). L’obiettivo è di allargare lo spettro della comunicazione e della promozione con il coinvolgimento diretto degli ospiti/clienti degli alberghi aderenti alla Federalberghi (oltre l’80% delle strutture ricettive del territorio).





Chi alloggerà negli alberghi delle province di Bari e Bat, avrà a disposizione materiale informativo sulle Grotte di Castellana e dei voucher sconto per gli eventi e le experience che si tengono nel sito carsico.





«Le Grotte di Castellana hanno sempre avuto un grande appeal per chi viene in Puglia – dichiara Francesco Caizzi, vice presidente nazionale di Federalberghi e leader degli albergatori di Bari e Puglia – Anche quando la nostra regione non era ai primi posti delle preferenze turistiche, questo importante complesso carsico ha sempre attirato turismo scolastico e vacanzieri, anche solo di passaggio dalla Puglia. Con questo accordo noi apriamo i nostri alberghi per un coinvolgimento diretto e capillare dei nostri ospiti/clienti».





«L’intesa con Federalberghi Bari Bat – afferma Serafino Ostuni presidente della Grotte di Castellana srl – ci permette di allargare gli orizzonti del nostro marketing e della nostra comunicazione. Ritengo che gli ospiti degli alberghi siano tutti potenziali visitatori del nostro sito carsico. A loro vogliamo proporre una straordinaria esperienza nelle Grotte, a circa 70 metri di profondità, in uno scenario stupefacente di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità e caverne dai nomi fantastici. Una esperienza che difficilmente dimenticheranno e che, ne siamo certi, li spingerà a tornare in Puglia».