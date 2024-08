Gagliano del Capo, domenica 25 agosto appuntamento con 'Il fiore per te con musica, dialoghi e visioni'

GAGLIANO DEL CAPO (LE) - Domenica 25 agosto (ore 20:00 - ingresso gratuito) tra Piazza Immacolata e alcune vie del centro storico di Gagliano del Capo arriva "Il fiore per te". La manifestazione, ideata e promossa da Broga Doite Film, con il patrocinio del Comune di Gagliano del Capo e di Tria Corda ODV e il sostegno di numerosi partner, nasce con l'intento di affrontare insieme i limiti e i tabù legati alla malattia, superando ogni forma di solitudine e paura attraverso l'arte e la condivisione. Il programma multidisciplinare, che spazia tra musica, dialoghi e visioni, mira a trasmettere due messaggi fondamentali. «Il primo è che la speranza va coltivata e fatta germogliare per creare un terreno interiore fertile alla vita; il secondo è che bisogna saper donare ciò che coltiviamo per noi stessi, i nostri fiori, la nostra bellezza, aprendoci alla partecipazione e all'ascolto», sottolineano gli organizzatori. «L'evento è concepito come un percorso che, attraverso varie aree, guiderà il pubblico tra tante esibizioni ed espressioni artistiche fino a giungere al "Grande Fiore" con il palco principale dedicato ai concerti». - Domenica 25 agosto (ore 20:00 - ingresso gratuito) tra Piazza Immacolata e alcune vie del centro storico di Gagliano del Capo arriva "Il fiore per te". La manifestazione, ideata e promossa da Broga Doite Film, con il patrocinio del Comune di Gagliano del Capo e di Tria Corda ODV e il sostegno di numerosi partner, nasce con l'intento di affrontare insieme i limiti e i tabù legati alla malattia, superando ogni forma di solitudine e paura attraverso l'arte e la condivisione. Il programma multidisciplinare, che spazia tra musica, dialoghi e visioni, mira a trasmettere due messaggi fondamentali. «Il primo è che la speranza va coltivata e fatta germogliare per creare un terreno interiore fertile alla vita; il secondo è che bisogna saper donare ciò che coltiviamo per noi stessi, i nostri fiori, la nostra bellezza, aprendoci alla partecipazione e all'ascolto», sottolineano gli organizzatori. «L'evento è concepito come un percorso che, attraverso varie aree, guiderà il pubblico tra tante esibizioni ed espressioni artistiche fino a giungere al "Grande Fiore" con il palco principale dedicato ai concerti».





Durante l'itinerario le persone potranno incontrare "La fontana delle ispirazioni", uno spazio riservato alla pittura, alla fotografia e alla street art che accoglierà anche la performance artistica di Teresa Antignani; "I giardini delle visioni", con la proiezione del documentario "Il fiore in Bocca" di Andrea Settembrini e Valeria Civardi e una sezione dedicate alla visual art e all’arte delle luminarie; "La via delle talee", pensata per condividere i propri pensieri ed emozioni anche grazie un open mic poetico; "Il luna park dei boccioli", pensato ad attività ludiche per i più piccoli. Dalle 21:00, infine, nella centrale Piazza Immacolata si alterneranno i live di Wepro, Lauryyn, Carmine Tundo, Cristiana Verardo, Cortese, Davide Sergi e Daniele Vitali. Tra le stradine "Il Mercatino del fiore" proporrà gadget e opere realizzate da artisti e artigiani locali, tra cui le stampe d'autore di Teresa Antignani ed Ettore Moncullo (Alta Creative Studio), e i notebook e le bag di Roberto Ciardo e Marilisa Bruno (Officine Amaro).





L'evento è organizzato da Broga Doite Film in collaborazione con Casa&Putea, Alta Creative Studio, Contrabbando Speranza, Acrobati, Li Vagnoni, Slide On, Questa è la mia terra, Luminaris, con il patrocinio di Comune di Gagliano del Capo e Tria corda ODV, il sostegno dei main sponsor Martinucci Laboratory, Mattia Cordella, Ascla, Bar Bielle 2000, Ottica Naive, Reco 3.26, Parsec 3.26, Santa Maria di Leuca Family Camping & Wellness, Castrum Caffè. Media partner quiSalento, Radio Venere, Radio PeterPan, RadiodelCapo. I proventi della serata (escluse le spese vive di organizzazione) saranno destinati alla realizzazione di un progetto dedicato agli operatori sanitari del Polo Pediatrico dell’ASL Lecce per la formazione sulle Terapie del dolore e sulle cure palliative pediatriche.





