Tommaso Gioia (Regione Puglia): 'Profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Vito Procacci'

- "Con grande dolore apprendo della prematura scomparsa del Dott. Vito Procacci, Primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. La notizia della tragica perdita del Dott. Procacci ci addolora profondamente - dichiaro in qualità di Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia -. Egli era un professionista di straordinaria competenza e umanità, sempre in prima linea nell'assistenza ai pazienti, soprattutto durante l'emergenza Covid-19. La sua dedizione e il suo altruismo sono stati un faro per l'intera comunità medica pugliese" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia.