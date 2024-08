Grande Cuore di Taranto per l'Ucraina, successo delle donazioni all'evento 'Ukraine is Calling'

TARANTO - Si è conclusa il 9 agosto l'esposizione dell'ambulanza di Kharkiv in Piazza Maria Immacolata a Taranto, un evento che ha toccato profondamente il cuore dei tarantini. Organizzato nell'ambito del progetto "Ukraine is Calling" e promosso dalla ONG Lukraine, l'evento ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, che ha dimostrato un'incredibile generosità nel sostenere la raccolta fondi per l'acquisto di ambulanze e automezzi dei Vigili del Fuoco da inviare in Ucraina. L'evento che sta girando l'Europa è giunto in riva allo Jonio grazie al gruppo spontaneo "Amici dell’Ucraina". - Si è conclusa il 9 agosto l'esposizione dell'ambulanza di Kharkiv in Piazza Maria Immacolata a Taranto, un evento che ha toccato profondamente il cuore dei tarantini. Organizzato nell'ambito del progetto "Ukraine is Calling" e promosso dalla ONG Lukraine, l'evento ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, che ha dimostrato un'incredibile generosità nel sostenere la raccolta fondi per l'acquisto di ambulanze e automezzi dei Vigili del Fuoco da inviare in Ucraina. L'evento che sta girando l'Europa è giunto in riva allo Jonio grazie al gruppo spontaneo "Amici dell’Ucraina".





L’impatto emotivo suscitato dall’ambulanza crivellata dai colpi dell’esercito russo ha lasciato il segno nei cuori di tutti coloro che l’hanno vista. I tarantini hanno risposto con un grande gesto di solidarietà, contribuendo generosamente con donazioni che superano ogni aspettativa. Questo dimostra ancora una volta come la nostra comunità sappia unirsi nei momenti di bisogno, offrendo un sostegno concreto e tangibile a chi è in difficoltà.





"Non possiamo che ringraziare di cuore tutti i cittadini di Taranto che hanno partecipato e donato. Il loro contributo farà una differenza significativa per le persone in Ucraina che continuano a soffrire le terribili conseguenze della guerra. Questa manifestazione di solidarietà ci ricorda l'importanza di non restare indifferenti di fronte alla sofferenza degli altri e ci ispira a continuare a lottare per un futuro di pace. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i volontari italiani e ucraini che hanno reso possibile questo evento, dimostrando che insieme possiamo fare davvero la differenza".





Anche dopo la partenza dell’automezzo, è possibile continuare a sostenere le campagna di solidarietà con versamenti effettuare mediante le seguenti coordinate: Iban, LU88 0030 3148 6966 5000; banca: BGL BNP Paribas; titolare del conto: Lkraine; codice identificativo della banca: BGLLLULL.





Per ulteriori informazioni:

Sito web dell’associazione LUkraine ( lukraine.org