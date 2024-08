'Juniperus Gin Fest - Spirito di Puglia': territorio, arte e buon bere 7 e 8 agosto a Santa Cesarea Terme

SANTA CESAREA TERME (LE) - Il Juniperus Gin Fest - Spirito di Puglia, evento di riferimento per gli amanti del gin e della cultura pugliese, si terrà il 7 e l’8 agosto a Santa Cesarea Terme. - Il Juniperus Gin Fest - Spirito di Puglia, evento di riferimento per gli amanti del gin e della cultura pugliese, si terrà il 7 e l’8 agosto a Santa Cesarea Terme.





Il festival patrocinato dal Comune di Santa Cesarea Terme, in collaborazione con Terme di Santa Cesarea Spa, promuove il territorio attraverso i sapori, la musica e l’arte locale.





Durante l'evento, 13 aziende pugliesi presenteranno oltre 30 etichette di distillati e liquori, tra cui Gargano Dry Ginm Pharmacy Gin, Distilleria Greco Caroppo, Spunto di Puglia, Koko's Gin, Panegos & Distillerie, Sacara Spirits, Puntamari Gin, Gin di Puglia, Green Spirits Gin, Spinalonga Gin, Gin Gina e Distilleria Pedro Ferreira. In questa occasione speciale, verrà anche presentato un nuovo gin, ampliando così l'offerta e le novità disponibili per i visitatori.





Un drink formulato appositamente per l'evento dal rinomato bartender Carlo Liuzzi, fondatore di Roger65 a Galatina, aggiungerà un tocco di esclusività all'esperienza di degustazione.





Il festival sarà animato da esibizioni musicali dal vivo con artisti come Cesare dell’Anna con gli Opa Cupa, Alex Neri, Montefiori Cocktail, Daniele Marzano, Fernando Piccinno, Fabio Lecci con la Jamrock Band.





Juniperus Gin Fest non è solo una celebrazione dei migliori gin pugliesi ma anche un'occasione per promuovere il consumo responsabile di alcolici, educando i partecipanti al concetto di "bere meno ma meglio". Saranno inoltre presenti proposte no/lo (no alcohol/low alcohol) per rendere chiaro il concetto che il divertimento prescinde sempre dal raggiungimento di qualsiasi ebbrezza alcolica.





A fare da cornice a questa importante manifestazione sarà Santa Cesarea Terme, incantevole località turistica nota per le sue rinomate terme e acque sulfuree. Offre ai visitatori paesaggi mozzafiato, grotte naturali e un mare cristallino. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per scoprire le bellezze di questo angolo di paradiso, immerso nella tradizione e nella cultura pugliese.





L'edizione 2024 vede la partecipazione di 1904 Eredi Chiurazzi & Co., storica azienda salentina nota per le sue bibite artigianali, che sarà presente con le sue creazioni, espressione della tradizione familiare e dell'innovazione.