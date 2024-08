Ostuni, Opposizione: 'Il Comandante della Polizia Locale si è dimesso improvvisamente. Chiediamo la massima trasparenza'

OSTUNI (BR) - "Da circa due settimane il Comandante della Polizia Locale di Ostuni si è dimesso improvvisamente, senza che il sindaco o l’assessore con delega alla Polizia Locale abbiano voluto rendere note le motivazioni di tale decisione, avvenuta senza preavviso e lasciando la città priva del suo Comandante in un momento di particolare necessità. Nel perdurante silenzio è lecito pensare che il Comandante Muci abbia sollevato questioni talmente importanti che la maggioranza fatica a rendere pubbliche. Chiediamo la massima trasparenza su una vicenda evidentemente grave che richiederebbe l’intervento di più alte autorità" si legge in una nota stampa dell'opposizione del consiglio comunale di Ostuni a firma di: Antonella Palmisano, Giovanni Spennati, Giuseppe Francioso (Per Ostuni); Francesco Semerano, Giuseppe Bagnulo (Fratelli d’Italia); Guglielmo Cavallo (Obiettivo Comune); Maria Pecere (Forza Italia); Adriano Zaccaria (Prima Ostuni). - "Da circa due settimane il Comandante della Polizia Locale di Ostuni si è dimesso improvvisamente, senza che il sindaco o l’assessore con delega alla Polizia Locale abbiano voluto rendere note le motivazioni di tale decisione, avvenuta senza preavviso e lasciando la città priva del suo Comandante in un momento di particolare necessità. Nel perdurante silenzio è lecito pensare che il Comandante Muci abbia sollevato questioni talmente importanti che la maggioranza fatica a rendere pubbliche. Chiediamo la massima trasparenza su una vicenda evidentemente grave che richiederebbe l’intervento di più alte autorità" si legge in una nota stampa dell'opposizione del consiglio comunale di Ostuni a firma di: Antonella Palmisano, Giovanni Spennati, Giuseppe Francioso (Per Ostuni); Francesco Semerano, Giuseppe Bagnulo (Fratelli d’Italia); Guglielmo Cavallo (Obiettivo Comune); Maria Pecere (Forza Italia); Adriano Zaccaria (Prima Ostuni).





"Allo stesso tempo l’amministrazione omette di rispondere all’interrogazione proposta dall’opposizione che ha chiesto notizie su un giudizio per danno erariale generato dalla errata o ritardata notifica di verbali elevati dal Comando di Polizia locale. Si ha notizia, invece, della imminente pubblicazione del bando per la nuova nomina a Comandante. Tutte queste vicende non sono separate tra loro e dovrebbero essere risolte prima della nomina del nuovo Comandante che non può avvenire in un clima di così poca limpidezza, magari solo per attribuire un premio alla carriera o mantenere equilibri politici" si legge ancora nella nota stampa a firma dell'opposizione del consiglio comunale di Ostuni.