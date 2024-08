Ultima settimana del Ritratti Festival: un viaggio musicale da Debussy a Schumann

MONOPOLI - Ci si avvia verso l’ultima settimana della XX edizione del Ritratti Festival che sta portando a Monopoli alcuni dei più straordinari musicisti del panorama musicale italiano e internazionale. Sabato 3 agosto, il festival itinerante sposta per la prima volta il suo palcoscenico nella suggestiva lama degli ulivi di Masseria Zaccaria, patrimonio FAI, per lo spettacolo "Lullabies: da Debussy a Ravel, da Garcia Lorca a Ovalle, Montsalvatge e il cubano Lecuona". Protagoniste della serata saranno le melodie dal ritmo oscillante, molte delle quali in lingua spagnola, associate alla ninna nanna, alla habanera, alla nenia, alla filastrocca, e alle varie declinazioni che questa tradizione musicale ha assunto in diverse lingue e Paesi del mondo. L'appuntamento è alle ore 21.00 (biglietti su www.ritrattifestival.it).

"Lullabies" vedrà esibirsi in duo il soprano Marianna Mappa, oggi protagonista dei grandi palcoscenici dei Teatri dell’Opera più importanti, e la pianista Antonia Valente, anche direttrice artistica del Ritratti Festival. Sarà un giro del mondo in culla, con inaspettate sorprese, inclusi i casi in cui questo genere è stato associato a stilemi compositivi che nulla hanno a che fare con l’abbraccio onirico di Morfeo.

Domenica 4 agosto il Festival prosegue con il secondo appuntamento delle "Favole Musicate", presso la Biblioteca Rendella alle 18.30: stavolta ad animare la sala ragazzi sarà "Brif Bruf Braf" con Mariagrazia Fiore e Francesco Massaro.

Martedì 6 agosto è in calendario l’annuncio e la premiazione dei vincitori del primo PREMIO RITRATTI dedicato alla memoria di Maria Ninì Giannulo, alle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Angelo.

Mercoledì 7 agosto si concluderanno i Ritratti Talk sulla Terrazza Food Lab della Biblioteca Rendella, alle 18.30, con Benedetto Lupo e i Solisti del Festival, che prima del concerto dell'8 agosto saranno in conversazione con il pubblico sul tema: "È più vero il reale o il fantastico? Intorno a Robert Schumann".

Sempre visitabile la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner, organizzata da Ritratti Festival in collaborazione con la galleria Doppelgaenger nella Chiesa di Sant’Angelo.

La XX edizione del Ritratti Festival si celebra nel segno del tema "Forever Young", in naturale sequenza con l’atto magico di “fermare il tempo” celebrato nella scorsa edizione. In questo speciale anniversario, Ritratti vuole celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, un mondo dallo slancio senza confini e inibizioni, che abbraccia la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, e la creazione di mondi nuovi.

Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore.

