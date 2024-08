Miss Italia, a Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia

BARI - Sarà Giovinazzo, città turistica "affacciata sulla bellezza" e sempre più capace di attrarre produzioni cinematografiche e televisive, ad ospitare l'elezione di Miss Cinema Puglia 2024.La finale regionale di Miss Italia si terrà domenica 25 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla monumentale Fontana dei Tritoni.L'organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.A condurre sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porta sul palco la poesia "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini.Ad allietare la serata saranno la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud" Tommy Terrafino, con le sue esilaranti incursioni.In passerella sfileranno gli splendidi abiti di Moda Sposi Atelier - Via della Spiga Milano, il più grande e prestigioso concept store multibrand pugliese dedicato al fashion wedding e alla cerimonia.L'hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com arreda il tuo business, Colaluce Rappresentanze, Netium fitness & Wellness club Giovinazzo, Ottica Eos, Farmacia Del Prete, Supermercati Anna, Pizzeria Mattarella, Tenuta dei Ruggiero, Fusaro Group, Pizzeria Cantagallo, Blu Gold, Bar Pasticceria Salotto Marconi, Mood Abbigliamento e accessori donna, Dilmundo Traslochi e Trasporti, Profumeria Elisir, Antica Panetteria Polacco, Macelleria Salumeria Rizzo, Braceria Brari’, Pizzeria Norcineria Piccolo Borgo Antico, Impresa Edile Socedil, Lavanderia Perugina, I Viaggi di Ivana, Ristorante Marco Polo, Ristorante Maremi’, Turturro Beverage, Antica Salumeria Mazzilli.