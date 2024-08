'Alborosie&Friends', venerdì 6 settembre il festival nella Marina di San Foca

MELENDUGNO (LE) - Per il terzo anno consecutivo, ritorna l’imperdibile appuntamento con Alborosie&Friends, festival musicale divenuto di fatto itinerante, e che dopo Lecce nel 2022, Nardò nel 2023, quest’anno sarà ospite della bellissima marina adriatica di San Foca. - Per il terzo anno consecutivo, ritorna l’imperdibile appuntamento con Alborosie&Friends, festival musicale divenuto di fatto itinerante, e che dopo Lecce nel 2022, Nardò nel 2023, quest’anno sarà ospite della bellissima marina adriatica di San Foca.





Alborosie, pseudonimo di Alberto D'Ascola, nato a Marsala, il 4 luglio del 1977, è un cantautore e beatmaker italiano naturalizzato giamaicano, da anni trasferitosi in Giamaica per confrontarsi con la cultura reggae e rastafari. La sua carriera musicale di Alborosie è iniziata nel 1992, quando ha fondato la sua prima band reggae i "Reggae National Tickets". Da allora ha collaborato con numerosi artisti e ha ottenuto successo a livello internazionale grazie alla sua voce potente e alle sue canzoni dai testi impegnati.





Il Festival "Alborosie&Friends" è un evento annuale dedicato alla musica reggae e dancehall che si tiene ogni anno in Italia ed ospita i migliori interpreti ed amanti del genere nazionali ed internazionali. La storia del festival ha radici che affondano nella passione per questo genere musicale, che vede proprio Alborosie, riconosciuta star internazionale del genere, suo sostenitore e storico precursore. Il Festival ha avuto un grande successo sin dalla prima edizione, poi nel 2022 ha visto la sua massima espressione con l’edizione tenutasi a Lecce. Il festival si è arricchito di nuovi artisti e di iniziative collaterali. Hanno partecipato Nina Zilli, Clementino, Danti, Après La Classe, Dani Faiv, Inoki con la partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti. Anche lo scorso anno a Nardò il Festival è stato un grandissimo successo di pubblico e critica ed agli amici artisti di sempre si sono aggiunti Nitro, Guè Peqegno, Boomdabash, Sud Sound System e tanti altri. Il festival ha anche una forte connotazione sociale e solidale: ogni anno una parte del ricavato viene devoluto in progetti umanitari in Giamaica, il paese che ha dato origine alla musica reggae. Con il passare degli anni, l’Alborosie&Friends Festival è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di reggae, dancehall e pop in Italia e non solo. Il mix di generi, rende il festival trasversale, adatto ai più giovani ed ai più adulti, rendendolo unico, originale ed imperdibile.





L’annuale edizione del festival si svolgerà come detto a San Foca marina di Melendugno a partire dalle ore 21. 30. L’organizzazione dell’annuale edizione del Festival è del Comune di Melendugno, in collaborazione con Terzo Millennio, laboratorio di umana solidarietà. Fondamentale a partnership con GetUp Music. La direzione artistica sarà, come sempre, dell’ecclettico e geniale DANTI.