San Cesario di Lecce, venerdì 9 agosto il recital di Astràgali Teatro 'La Rosa Bianca'

(Foto Marina Colucci)

Lo spettacolo fa parte della rassegna estiva "Teatri a Sud"





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - In programma, venerdì 9 agosto, alle 21.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per la rassegna estiva di "Teatri a Sud", ideata da Astràgali Teatro, "La rosa bianca", con la regia di Fabio Tolledi, sul palco insieme alle attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, e il pianista Mauro Tre.





"La rosa bianca" è un recital che esplora la relazione tra musica pop e poesia. Legame antico, sotterraneo e mai abbastanza esplorato. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso molti poeti si sono misurati con questa modalità sempre attuale. Pasolini, Fortini, Calvino, Sanguineti hanno fornito le parole a cui compositori importanti come Fiorenzo Carpi, Pietro Umiliani, Carlo Rustichelli hanno dato la musica. Il mondo della canzone pop ha, dal canto suo, immediatamente aderito con interpreti e autori del calibro di Domenico Modugno, Sergio Endrigo, Fabrizio De André, Enzo Jannacci. Questo percorso ha trovato ancora più forza nella pratica del teatro canzone, partendo dalla nascita del cabaret italiano. Dall’esperienza di Canta Cronache al teatro di Dario Fo, dalla ricerca del Canzoniere Italiano al lavoro di revival del folklore italiano che ancora oggi determina – anche nel territorio salentino – una forma vivace di ricerca e di esplorazione poetica. Non ultimo è da segnare la ricerca del sound del jazz italiano, che ha trovato in questo ambito una vitalità straordinaria ed un ulteriore terreno di sviluppo.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso libero. Consigliata la prenotazione.





INFORMAZIONI:

Tel. 3892105991