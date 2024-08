Vieste, giovedì 22 agosto l'evento 'Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente' presso l'Anfiteatro Carlo Nobile

VIESTE (FG) - Il cartellone estivo del Comune di Vieste continua ad aggiornarsi, arricchendosi di nuove date, eventi ed iniziative che aumentano la variegata offerta per tutti i cittadini, visitatori e turisti che continueranno ad affollare la Città anche nelle prossime settimane di agosto. - Il cartellone estivo del Comune di Vieste continua ad aggiornarsi, arricchendosi di nuove date, eventi ed iniziative che aumentano la variegata offerta per tutti i cittadini, visitatori e turisti che continueranno ad affollare la Città anche nelle prossime settimane di agosto.





All'articolato programma del Vieste Estate 2024 infatti, si aggiunge la prima edizione di un nuovo evento di caratura nazionale: "Disobbedite! La rassegna di pensieri controcorrente", ideata e diretta dalla conduttrice e Presidente dell'Associazione Nazionale Transgender Italia, Manila Gorio.





L'appuntamento patrocinato dalla Città di Vieste, con il pieno sostegno del Sindaco Giuseppe Nobiletti, dell'Assessore alla Cultura Graziamaria Starace e dell'intera Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Regione Puglia, Bandiera Blu 2024, #Weareinpuglia e Puglia Promozione, intende sensibilizzare la società civile, in particolar modo le famiglie e i ragazzi, per favorire il confronto, lo scambio di idee e punti di vista su tematiche di informazione e stretta attualità.





"In un'epoca in cui i ragazzi sembrano tutti omologati" dichiara l’Assessora alla cultura del Comune di Vieste Graziamaria Starace "è importante educare al pensiero critico, soprattutto su alcuni temi che sono spesso dissonanti dal pensiero comune. Questo principio è alla base della rassegna, il cui titolo nasce ricordando proprio la celebre frase di Michele Murgia: 'Disobbedite', che esortava ad avere un pensiero personale, coerente con le proprie scelte, anche se dissonante rispetto al contesto in cui ci troviamo".





Il tema scelto per l'inaugurazione del format, che si preannuncia apripista per prossime edizioni, il contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTIQ+.





L'atteso incontro andrà in scena giovedì 22 agosto alle ore 21:00 nella splendida cornice dell'Anfiteatro "Carlo Nobile" di Vieste, e vedrà la presenza di illustri ospiti sul palco, tra cui Carlo Giovanardi, ex Senatore d'Italia e Avvocato, Michele Cucuzza, giornalista e conduttore televisivo, Roberta Parigiani, portavoce M.I.T. e Avvocato, Mario Furore, europarlamentare, Simone Pillon, ex Senatore d'Italia e Avvocato, Natascia Maesi, Presidente Nazionale Arcigay e Leonardo Mendolicchio, psichiatra e giornalista.





Ad affiancare la conduzione della direttrice artistica, il giornalista e conduttore televisivo Giuseppe Brindisi. L'ingresso è gratuito.