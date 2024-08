Taranto, Magna Grecia Festival: domenica 4 agosto 'Romanticismo all'italiana' al Molo Sant'Eligio

TARANTO - Domenica 4 agosto alle 20.15 al Molo Sant’Eligio di Taranto, sesto e ultimo concerto al tramonto con il Magna Grecia Festival. Titolo dell’evento: "Romanticismo all’italiana", con Concerto per violino or.64 e Sinfonia n.4 "Italiana" di Felix Mendelssohn. Protagonista l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, con la violinista Elly Suh. Ingresso 5euro (più diritti di prevendita, biglietti online Vivaticket). - Domenica 4 agosto alle 20.15 al Molo Sant’Eligio di Taranto, sesto e ultimo concerto al tramonto con il Magna Grecia Festival. Titolo dell’evento: "Romanticismo all’italiana", con Concerto per violino or.64 e Sinfonia n.4 "Italiana" di Felix Mendelssohn. Protagonista l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, con la violinista Elly Suh. Ingresso 5euro (più diritti di prevendita, biglietti online Vivaticket).





«Aver fatto sbocciare e aiutato a crescere un progetto dedicato ai giovani – dice il Maestro Piero Romano, direttore artistico del Festival della Magna Grecia – è stato come aver potenziato il nostro futuro; l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto è un altro forte contributo al contrasto alla povertà educativa; per questo motivo non finirò mai di ringraziare il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci».





Felix Mendelssohn, compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco è considerato uno dei principali protagonisti del periodo romantico. Fra le sue opere più note, l’ouverture e le musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, la Sinfonia Riforma, la Sinfonia Italiana e il Concerto per violino e orchestra.





La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano e a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, è realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci, e la Marina Militare. Particolare ringraziamento ai titolari e ai direttori dei lidi che hanno offerto ospitalità e collaborazione all’intero programma. Il Magna Grecia Festival è stato realizzato anche grazie al sostegno di Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine e Five Motors. Patrocinio della Regione Puglia.





Domenica 4 agosto ore 20.15, Molo Sant’Eligio di Taranto, "Romanticismo all’italiana", con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, con la violinista Elly Suh. Ingresso 5euro (più diritti di prevendita, biglietti online Vivaticket).

